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https://sputnikarabic.ae/20221126/تعطل-ثلث-مدافع-الهاوتزر-التي-أرسلها-الغرب-إلى-أوكرانيا-1070554976.html
تعطل ثلث مدافع الهاوتزر التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا
تعطل ثلث مدافع الهاوتزر التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة نظمت قاعدة إصلاح في بولندا لقطع المدفعية التي تم توريدها لأوكرانيا. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T06:24+0000
2022-11-26T06:24+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الصحيفة، تعطل حوالي ثلث قطع المدفعية التي وصلت إلى أوكرانيا من الدول الغربية، بسبب البلى والأضرار التي لحقت بها أثناء القتال.وقالت المصادر: "إنها بحاجة إلى الإصلاح، والآن يفعلون ذلك في بولندا. ومع ذلك، فإن كييف ترغب في توطين قواعد الإصلاح بالقرب من ساحة المعركة".لم يتم الإبلاغ سابقًا عن موقع قاعدة الإصلاح في بولندا. ومن المعروف أنه تم تجهيزه في الجمهورية قبل بضعة أشهر، بحسب المقال.وبحسب الصحيفة، فإن حالة الأسلحة الأوكرانية "موضع اهتمام وثيق" من الجيش الأمريكي.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

تعطل ثلث مدافع الهاوتزر التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا

06:24 GMT 26.11.2022
© Sputnik . Basil Shartouhمسلحو "أجناد القوقاز" يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة نظمت قاعدة إصلاح في بولندا لقطع المدفعية التي تم توريدها لأوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، تعطل حوالي ثلث قطع المدفعية التي وصلت إلى أوكرانيا من الدول الغربية، بسبب البلى والأضرار التي لحقت بها أثناء القتال.
وقالت المصادر: "إنها بحاجة إلى الإصلاح، والآن يفعلون ذلك في بولندا. ومع ذلك، فإن كييف ترغب في توطين قواعد الإصلاح بالقرب من ساحة المعركة".
لم يتم الإبلاغ سابقًا عن موقع قاعدة الإصلاح في بولندا. ومن المعروف أنه تم تجهيزه في الجمهورية قبل بضعة أشهر، بحسب المقال.
وبحسب الصحيفة، فإن حالة الأسلحة الأوكرانية "موضع اهتمام وثيق" من الجيش الأمريكي.
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