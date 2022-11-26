تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:47 GMT 26.11.2022
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن سوء تنظيم "النقاط المنيعة" في العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى الواردة تأتي من كييف.
05:46 GMT 26.11.2022
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، يوم الجمعة، أن الوفد الأوكراني إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيقاطع العمل حتى تقرر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استبعاد روسيا.
05:46 GMT 26.11.2022
05:45 GMT 26.11.2022
05:45 GMT 26.11.2022
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن فلاديمير زيلينسكي، دخل "فلكه الخاص" وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.
05:44 GMT 26.11.2022
وافق مجلس الوزراء البلجيكي، يوم الجمعة، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل عشر مركبات بدون طيار تحت الماء ومختبرين متنقلين.