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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221126/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070554473.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T05:47+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي تم حشده يطلق النار من قاذفة قنابل يدوية من طراز آر بي جي-7 في ساحة تدريب تشيباركول - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:47 GMT 26.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:47 GMT 26.11.2022
زيلينسكي يعلن سوء تنظيم "النقاط المنيعة" في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن سوء تنظيم "النقاط المنيعة" في العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى الواردة تأتي من كييف.
05:46 GMT 26.11.2022
كييف مصممة على مقاطعة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ما لم يتم استبعاد روسيا
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، يوم الجمعة، أن الوفد الأوكراني إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيقاطع العمل حتى تقرر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استبعاد روسيا.
05:46 GMT 26.11.2022
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" تضرب محطة "ستارلينك" ومدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية... فيديو
05:13 GMT
05:45 GMT 26.11.2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
"ناسا" تعرض من الفضاء كيف غرقت أوكرانيا في الظلام
04:42 GMT
05:45 GMT 26.11.2022
زاخاروفا: زيلينسكي دخل "فلكه الخاص" وبدأ في ابتزاز الغرب
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن فلاديمير زيلينسكي، دخل "فلكه الخاص" وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.
05:44 GMT 26.11.2022
بلجيكا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة ومختبرات متنقلة تحت الماء
وافق مجلس الوزراء البلجيكي، يوم الجمعة، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل عشر مركبات بدون طيار تحت الماء ومختبرين متنقلين.
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