https://sputnikarabic.ae/20221126/توقف-حركة-القطارات-في-جميع-أنحاء-إسرائيل-1070577279.html
توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسرائيل
توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسرائيل
أعلنت السكك الحديدية الإسرائيلية أن القطارات لن تعمل الليلة (السبت) "بسبب خطأ في نظام الإشارات على مستوى البلاد، مما يتسبب في تعطل جهاز الكمبيوتر المركزي... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T18:46+0000
2022-11-26T18:46+0000
2022-11-26T18:46+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ونفت السكك الحديدية في هذه المرحلة أن يكون توقف القطارات ناجم عن هجوم إلكتروني، وذلك رغم الإعلان عن اختراق عشرات المواقع الإلكترونية في إسرائيل من قبل مجموعة "هاكرز".وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي عواقب الخلل على حركة القطارات صباح الغد".في البداية تم الإبلاغ عن أن القطارات لن تعمل الليلة حتى الساعة 9:00 مساءً على الأقل، ولكن تم الإبلاغ بعد ذلك أن "السكك الحديدية قررت عدم تشغيل القطارات هذا المساء لضرورة التحقق من استقرار نظام الإشارات. من أجل التشغيل الأمثل صباح الغد".وبحسب بيان لهيئة السكك الحديدية "خلال الليل، سيتم إجراء اختبارات شاملة لجميع مكونات الإشارات، سواء كانت محوسبة أو الموضوعة على القضبان"."كما ورد أنه "سيتم تشغيل الحافلات المجانية في معظم المحطات"، بدلا عن القطارات المتوقفة.تتمثل وظيفة نظام الإشارات في إدارة حركة القطارات على المسارات والتأكد من الحفاظ على سلامة الرحلة في جميع الأوقات، عن طريق أجهزة الكمبيوتر وبرامج إدارة حركة المرور المتصلة بالمكونات التقنية الموجودة على جانب خط السكك الحديدية والمتصلة بمركز التحكم في القطار، ما يعني أن القطار يمكن أن يتحرك بالفعل بدون نظام الإشارات - ولكن في ظل مخاطر جسيمة.وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قامت مجموعة "هاكرز" تسمى Black Magic باختراق العديد من مواقع الويب في إسرائيل وأفسدت صفحاتهم الرئيسية بإعلاناتها. بالإضافة إلى ذلك، نشرت المجموعة سجلات لما يقرب من 5000 إسرائيلي تتضمن تفاصيل شخصية وعناوين.
https://sputnikarabic.ae/20220516/مشروع-القطار-الطائر-لماذا-تصر-إسرائيل-على-تنفيذه-وما-خطورته-على-مدينة-القدس-1062315538.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسرائيل
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أعلنت السكك الحديدية الإسرائيلية أن القطارات لن تعمل الليلة (السبت) "بسبب خطأ في نظام الإشارات على مستوى البلاد، مما يتسبب في تعطل جهاز الكمبيوتر المركزي للإشارات بشكل متقطع ولا يسمح بالتشغيل الآمن لحركة القطارات حتى يتم إصلاحه".
ونفت السكك الحديدية في هذه المرحلة أن يكون توقف القطارات ناجم عن هجوم إلكتروني، وذلك رغم الإعلان عن اختراق عشرات المواقع الإلكترونية في إسرائيل من قبل مجموعة "هاكرز".
وبحسب صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي عواقب الخلل على حركة القطارات صباح الغد".
في البداية تم الإبلاغ عن أن القطارات لن تعمل الليلة حتى الساعة 9:00 مساءً على الأقل، ولكن تم الإبلاغ بعد ذلك أن "السكك الحديدية قررت عدم تشغيل القطارات هذا المساء لضرورة التحقق من استقرار نظام الإشارات. من أجل التشغيل الأمثل صباح الغد".
وبحسب بيان
لهيئة السكك الحديدية "خلال الليل، سيتم إجراء اختبارات شاملة لجميع مكونات الإشارات، سواء كانت محوسبة أو الموضوعة على القضبان".
"كما ورد أنه "سيتم تشغيل الحافلات المجانية في معظم المحطات"، بدلا عن القطارات المتوقفة.
تتمثل وظيفة نظام الإشارات في إدارة حركة القطارات
على المسارات والتأكد من الحفاظ على سلامة الرحلة في جميع الأوقات، عن طريق أجهزة الكمبيوتر وبرامج إدارة حركة المرور المتصلة بالمكونات التقنية الموجودة على جانب خط السكك الحديدية والمتصلة بمركز التحكم في القطار، ما يعني أن القطار يمكن أن يتحرك بالفعل بدون نظام الإشارات - ولكن في ظل مخاطر جسيمة.
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قامت مجموعة "هاكرز" تسمى Black Magic باختراق العديد من مواقع الويب في إسرائيل وأفسدت صفحاتهم الرئيسية بإعلاناتها. بالإضافة إلى ذلك، نشرت المجموعة سجلات لما يقرب من 5000 إسرائيلي تتضمن تفاصيل شخصية وعناوين.