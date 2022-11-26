https://sputnikarabic.ae/20221126/تونس-تخسر-أمام-أستراليا-بهدف-نظيف-وتضع-نفسها-في-وضع-حرج-في-مونديال-قطر-2022-1070565102.html
تونس تخسر أمام أستراليا بهدف نظيف وتضع نفسها في وضع حرج في مونديال قطر 2022
تونس تخسر أمام أستراليا بهدف نظيف وتضع نفسها في وضع حرج في مونديال قطر 2022
خسر منتخب تونس أمام أستراليا بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثاتية من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022 في قطر. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T12:18+0000
2022-11-26T12:18+0000
2022-11-26T12:18+0000
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أحرز هدف منتخب أستراليا اللاعب ميتشيل ديوك عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 23 من زمن اللقاء.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أستراليا إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تونس، عند نقطة واحدة في المركز الأخيرة، وذلك قبل لقاء منتخب فرنسا مع الدنمارك، مساء اليوم السبت.وسيواجه منتخب تونس، نظيره منتخب فرنسا في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، الأربعاء المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221126/أجواء-حماسية-في-المقاهي-خلال-مباراة-منتخب-تونس-ضد-نظيره-الأسترالي-صور-1070564057.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا
أستراليا, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا
تونس تخسر أمام أستراليا بهدف نظيف وتضع نفسها في وضع حرج في مونديال قطر 2022
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خسر منتخب تونس أمام أستراليا بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثاتية من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022 في قطر.
أحرز هدف منتخب أستراليا اللاعب ميتشيل ديوك عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 23 من زمن اللقاء.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أستراليا إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تونس، عند نقطة واحدة في المركز الأخيرة، وذلك قبل لقاء منتخب فرنسا مع الدنمارك، مساء اليوم السبت.
وسيواجه منتخب تونس، نظيره منتخب فرنسا في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، الأربعاء المقبل.