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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/تونس-تخسر-أمام-أستراليا-بهدف-نظيف-وتضع-نفسها-في-وضع-حرج-في-مونديال-قطر-2022-1070565102.html
تونس تخسر أمام أستراليا بهدف نظيف وتضع نفسها في وضع حرج في مونديال قطر 2022
تونس تخسر أمام أستراليا بهدف نظيف وتضع نفسها في وضع حرج في مونديال قطر 2022
خسر منتخب تونس أمام أستراليا بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثاتية من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022 في قطر. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T12:18+0000
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بطولة كأس العالم 2022
أستراليا
أخبار تونس اليوم
أخبار فرنسا
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أحرز هدف منتخب أستراليا اللاعب ميتشيل ديوك عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 23 من زمن اللقاء.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أستراليا إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تونس، عند نقطة واحدة في المركز الأخيرة، وذلك قبل لقاء منتخب فرنسا مع الدنمارك، مساء اليوم السبت.وسيواجه منتخب تونس، نظيره منتخب فرنسا في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، الأربعاء المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221126/أجواء-حماسية-في-المقاهي-خلال-مباراة-منتخب-تونس-ضد-نظيره-الأسترالي-صور-1070564057.html
أستراليا
أخبار تونس اليوم
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أستراليا, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا
أستراليا, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا

تونس تخسر أمام أستراليا بهدف نظيف وتضع نفسها في وضع حرج في مونديال قطر 2022

12:18 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATتونس تخسر أمام استراليا بهدف نظيف وتضع نفسها في وضع حرج قبل مواجهة فرنسا في مونديال قطر 2022
تونس تخسر أمام استراليا بهدف نظيف وتضع نفسها في وضع حرج قبل مواجهة فرنسا في مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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خسر منتخب تونس أمام أستراليا بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثاتية من المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022 في قطر.
أحرز هدف منتخب أستراليا اللاعب ميتشيل ديوك عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 23 من زمن اللقاء.
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
أجواء حماسية في المقاهي خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره الأسترالي... صور
11:47 GMT
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أستراليا إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تونس، عند نقطة واحدة في المركز الأخيرة، وذلك قبل لقاء منتخب فرنسا مع الدنمارك، مساء اليوم السبت.
وسيواجه منتخب تونس، نظيره منتخب فرنسا في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، الأربعاء المقبل.
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