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https://sputnikarabic.ae/20221126/رئيس-الوزراء-البلجيكي-يصل-أوكرانيا-لإجراء-محادثات-حول-المساعدات-العسكرية-وصادرات-الحبوب-1070562620.html
رئيس الوزراء البلجيكي يصل أوكرانيا لإجراء محادثات حول المساعدات العسكرية وصادرات الحبوب
رئيس الوزراء البلجيكي يصل أوكرانيا لإجراء محادثات حول المساعدات العسكرية وصادرات الحبوب
وصل رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى كييف، اليوم السبت، لإظهار الدعم لأوكرانيا، والتقى بالرئيس فلاديمير زيلينسكي لإجراء محادثات حول المساعدة العسكرية... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T11:40+0000
2022-11-26T11:40+0000
العالم
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وقال دي كرو على وسائل التواصل الاجتماعي: "وصلنا كييف. بعد القصف العنيف في الأيام الأخيرة، نقف إلى جانب شعب أوكرانيا. أكثر من أي وقت مضى. مع اقتراب أشهر الشتاء الباردة، تطلق بلجيكا مساعدات إنسانية وعسكرية جديدة".نشر زيلينسكي مقطع فيديو للقائه مع دي كرو على "تلغرام". وقال إن المحادثات ركزت على صفقة تصدير الحبوب والإفراج عن تمويل المساعدة لأوكرانيا.وقال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر، يوم الجمعة، إن الحكومة وافقت على حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا تشمل مختبرات متنقلة. إذ أنفقت الدولة الأوروبية الصغيرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، 76 مليون يورو (79 مليون دولار) على أسلحة لأوكرانيا.
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العالم, أخبار بلجيكا اليوم
العالم, أخبار بلجيكا اليوم

رئيس الوزراء البلجيكي يصل أوكرانيا لإجراء محادثات حول المساعدات العسكرية وصادرات الحبوب

11:40 GMT 26.11.2022
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مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
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وصل رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى كييف، اليوم السبت، لإظهار الدعم لأوكرانيا، والتقى بالرئيس فلاديمير زيلينسكي لإجراء محادثات حول المساعدة العسكرية وصادرات الحبوب.
وقال دي كرو على وسائل التواصل الاجتماعي: "وصلنا كييف. بعد القصف العنيف في الأيام الأخيرة، نقف إلى جانب شعب أوكرانيا. أكثر من أي وقت مضى. مع اقتراب أشهر الشتاء الباردة، تطلق بلجيكا مساعدات إنسانية وعسكرية جديدة".
نشر زيلينسكي مقطع فيديو للقائه مع دي كرو على "تلغرام". وقال إن المحادثات ركزت على صفقة تصدير الحبوب والإفراج عن تمويل المساعدة لأوكرانيا.
وقال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر، يوم الجمعة، إن الحكومة وافقت على حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا تشمل مختبرات متنقلة. إذ أنفقت الدولة الأوروبية الصغيرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، 76 مليون يورو (79 مليون دولار) على أسلحة لأوكرانيا.
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