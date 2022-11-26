https://sputnikarabic.ae/20221126/رئيس-الوزراء-البولندي-يزور-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1070558222.html
رئيس الوزراء البولندي يزور العاصمة الأوكرانية كييف
رئيس الوزراء البولندي يزور العاصمة الأوكرانية كييف
أفاد مكتب رئيس الوزراء البولندي، أن الرئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي زار العاصمة الأوكرانية كييف. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T09:18+0000
2022-11-26T09:18+0000
2022-11-26T09:18+0000
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وقال المكتب في بيان، اليوم السبت: "وضع رئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا هولودومور في كييف".وأفادت الأنباء في وقت سابق عن نية مورافيتسكي مناقشة قضايا اللاجئين الذين ينتقلون من أوكرانيا إلى بولندا مع القيادة الأوكرانية.وأعلن مكتب الرئيس البولندي، في وقت سابق، أن وارسو سمحت لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ الأوكرانية على أراضيها التي أودت بحياة مواطنين.قال رئيس مكتب السياسة الدولية التابع لمكتب الرئيس البولندي، جاكوب كوموتش، إنه سُمح للخبراء الأوكرانيين بزيارة موقع تحطم الصاروخ في بولندا.وكتب كوموتش في تغريدة على "تويتر": "تم قبول دخول خبراء أوكرانيين إلى موقع (سقوط الصاروخ)".واعتبر كوموتش أن أوكرانيا ليست مسؤولة عما حدث، على حد مزاعمه، على الرغم من حقيقة أن الصاروخ تابع للجيش الأوكراني، وقال: "أكرر مرة أخرى: أوكرانيا ليست مسؤولة عن الدفاع عن نفسها ضد روسيا ومحاربة الصواريخ الروسية"، على حد تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20221117/بولندا-تسمح-لخبراء-أوكرانيين-بزيارة-موقع-سقوط-الصواريخ-على-أراضيها-1070276855.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, بولندا, زيارة, أخبار أوكرانيا
العالم, بولندا, زيارة, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء البولندي يزور العاصمة الأوكرانية كييف
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أفاد مكتب رئيس الوزراء البولندي، أن الرئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي زار العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال المكتب في بيان، اليوم السبت: "وضع رئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا هولودومور في كييف".
وأفادت الأنباء في وقت سابق عن نية مورافيتسكي مناقشة قضايا اللاجئين الذين ينتقلون من أوكرانيا إلى بولندا مع القيادة الأوكرانية.
وأعلن مكتب الرئيس البولندي، في وقت سابق، أن وارسو سمحت لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ الأوكرانية على أراضيها التي أودت بحياة مواطنين.
قال رئيس مكتب السياسة الدولية التابع لمكتب الرئيس البولندي، جاكوب كوموتش، إنه سُمح للخبراء الأوكرانيين بزيارة موقع تحطم الصاروخ في بولندا.
وكتب كوموتش في تغريدة على "تويتر": "تم قبول دخول خبراء أوكرانيين إلى موقع (سقوط الصاروخ)".
واعتبر كوموتش أن أوكرانيا ليست مسؤولة عما حدث، على حد مزاعمه، على الرغم من حقيقة أن الصاروخ تابع للجيش الأوكراني، وقال: "أكرر مرة أخرى: أوكرانيا ليست مسؤولة عن الدفاع عن نفسها ضد روسيا ومحاربة الصواريخ الروسية"، على حد تعبيره.