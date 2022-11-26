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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221126/رئيس-الوزراء-البولندي-يزور-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1070558222.html
رئيس الوزراء البولندي يزور العاصمة الأوكرانية كييف
رئيس الوزراء البولندي يزور العاصمة الأوكرانية كييف
أفاد مكتب رئيس الوزراء البولندي، أن الرئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي زار العاصمة الأوكرانية كييف. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T09:18+0000
2022-11-26T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المكتب في بيان، اليوم السبت: "وضع رئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا هولودومور في كييف".وأفادت الأنباء في وقت سابق عن نية مورافيتسكي مناقشة قضايا اللاجئين الذين ينتقلون من أوكرانيا إلى بولندا مع القيادة الأوكرانية.وأعلن مكتب الرئيس البولندي، في وقت سابق، أن وارسو سمحت لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ الأوكرانية على أراضيها التي أودت بحياة مواطنين.قال رئيس مكتب السياسة الدولية التابع لمكتب الرئيس البولندي، جاكوب كوموتش، إنه سُمح للخبراء الأوكرانيين بزيارة موقع تحطم الصاروخ في بولندا.وكتب كوموتش في تغريدة على "تويتر": "تم قبول دخول خبراء أوكرانيين إلى موقع (سقوط الصاروخ)".واعتبر كوموتش أن أوكرانيا ليست مسؤولة عما حدث، على حد مزاعمه، على الرغم من حقيقة أن الصاروخ تابع للجيش الأوكراني، وقال: "أكرر مرة أخرى: أوكرانيا ليست مسؤولة عن الدفاع عن نفسها ضد روسيا ومحاربة الصواريخ الروسية"، على حد تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20221117/بولندا-تسمح-لخبراء-أوكرانيين-بزيارة-موقع-سقوط-الصواريخ-على-أراضيها-1070276855.html
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العالم, بولندا, زيارة, أخبار أوكرانيا
العالم, بولندا, زيارة, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء البولندي يزور العاصمة الأوكرانية كييف

09:18 GMT 26.11.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أفاد مكتب رئيس الوزراء البولندي، أن الرئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي زار العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال المكتب في بيان، اليوم السبت: "وضع رئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا هولودومور في كييف".
وأفادت الأنباء في وقت سابق عن نية مورافيتسكي مناقشة قضايا اللاجئين الذين ينتقلون من أوكرانيا إلى بولندا مع القيادة الأوكرانية.
وأعلن مكتب الرئيس البولندي، في وقت سابق، أن وارسو سمحت لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ الأوكرانية على أراضيها التي أودت بحياة مواطنين.
قال رئيس مكتب السياسة الدولية التابع لمكتب الرئيس البولندي، جاكوب كوموتش، إنه سُمح للخبراء الأوكرانيين بزيارة موقع تحطم الصاروخ في بولندا.
شوهدت أعمدة تعليم الخط الحدودي عند المعبر الحدودي المغلق بين بولندا وبيلاروسيا في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا تسمح لخبراء أوكرانيين بزيارة موقع سقوط الصواريخ على أراضيها
17 نوفمبر, 13:06 GMT
وكتب كوموتش في تغريدة على "تويتر": "تم قبول دخول خبراء أوكرانيين إلى موقع (سقوط الصاروخ)".
واعتبر كوموتش أن أوكرانيا ليست مسؤولة عما حدث، على حد مزاعمه، على الرغم من حقيقة أن الصاروخ تابع للجيش الأوكراني، وقال: "أكرر مرة أخرى: أوكرانيا ليست مسؤولة عن الدفاع عن نفسها ضد روسيا ومحاربة الصواريخ الروسية"، على حد تعبيره.
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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
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