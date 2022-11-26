https://sputnikarabic.ae/20221126/ربع-الألمان-يريدون-عودة-ميركل-وفقا-لاستطلاع-رأي-1070562107.html
ربع الألمان يريدون عودة ميركل وفقا لاستطلاع رأي
ربع الألمان يريدون عودة ميركل وفقا لاستطلاع رأي
ربع الألمان فقط يريدون عودة أنغيلا ميركل لمنصب المستشارة، وفقا لاستطلاع تمثيلي أجراه معهد كيفي على الإنترنت. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T11:20+0000
2022-11-26T11:20+0000
2022-11-26T11:20+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وكشف الاستطلاع، الذي أجرته مجموعة "فونك" الإعلامية، أن 23% من حوالي 5000 بالغ تم استطلاع آرائهم يوم الخميس أرادوا أن تستعيد ميركل المنصب، بينما 71% لم يفعلوا ذلك. و 6% آخرون لم يقرروا.وتنحت ميركل عن منصب المستشار العام الماضي بعد 16 عاما في المنصب، لتصبح ثاني أطول منصب مستشار في تاريخ ألمانيا بعد هيلموت كول.ولا يزال 43 في المائة يعتقدون أن ميركل كان من الممكن أن يكون أداؤها أفضل من المستشار الحالي أولاف شولتز، بينما لا يوافق 41 في المائة. لا يزال التأييد لميركل أقوى في الشرق حيث قال 52% إنها ستكون أفضل حالا، مقابل 42% في الغرب.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
ربع الألمان يريدون عودة ميركل وفقا لاستطلاع رأي
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ربع الألمان فقط يريدون عودة أنغيلا ميركل لمنصب المستشارة، وفقا لاستطلاع تمثيلي أجراه معهد كيفي على الإنترنت.
وكشف الاستطلاع، الذي أجرته مجموعة "فونك" الإعلامية، أن 23% من حوالي 5000 بالغ تم استطلاع آرائهم يوم الخميس أرادوا أن تستعيد ميركل المنصب، بينما 71% لم يفعلوا ذلك. و 6% آخرون لم يقرروا.
وتنحت ميركل عن منصب المستشار العام الماضي بعد 16 عاما في المنصب، لتصبح ثاني أطول منصب مستشار في تاريخ ألمانيا بعد هيلموت كول.
ولا يزال 43 في المائة يعتقدون أن ميركل كان من الممكن أن يكون أداؤها أفضل من المستشار الحالي أولاف شولتز، بينما لا يوافق 41 في المائة. لا يزال التأييد لميركل أقوى في الشرق حيث قال 52% إنها ستكون أفضل حالا، مقابل 42% في الغرب.