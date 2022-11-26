https://sputnikarabic.ae/20221126/زاخاروفا-زيلينسكي-دخل-فلكه-الخاص-وبدأ-في-ابتزاز-الغرب-1070553032.html
زاخاروفا: زيلينسكي دخل "فلكه الخاص" وبدأ في ابتزاز الغرب
زاخاروفا: زيلينسكي دخل "فلكه الخاص" وبدأ في ابتزاز الغرب
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن فلاديمير زيلينسكي، دخل "فلكه الخاص" وبدأ الآن في ابتزاز الغرب. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T01:05+0000
2022-11-26T01:05+0000
2022-11-26T01:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يفهم الغرب أن زيلينسكي هو بالفعل خارج عن سيطرتهم الكاملة، أي أنهم يتحكمون فيه في كل ما هو مفيد لهم، ولكن في نفس الوقت دخل بالفعل نوعا في المدار الغير قابل للتحكم به من تلقاء نفسه.. إنه ببساطة يبدأ في ابتزاز الغرب بعدة طرق".ووفقا لها، "حدث هذا دائما مع كل من أنشأه الغرب بنشاط كمخلوقاته الخاصة"، والذين بدؤوا بمرور الوقت في إملاء شروطهم.وأشارت زاخاروفا، إلى أن أوكرانيا تحتاج الآن إلى المزيد والمزيد من الأموال والأسلحة الغربية، على "نطاق كوني" على خلفية الصعوبات التي يواجهها الغرب.ومنذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يصب الوقود على النار. وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زاخاروفا: زيلينسكي دخل "فلكه الخاص" وبدأ في ابتزاز الغرب
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن فلاديمير زيلينسكي، دخل "فلكه الخاص" وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت زاخاروفا لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يفهم الغرب أن زيلينسكي هو بالفعل خارج عن سيطرتهم الكاملة، أي أنهم يتحكمون فيه في كل ما هو مفيد لهم، ولكن في نفس الوقت دخل بالفعل نوعا في المدار الغير قابل للتحكم به من تلقاء نفسه.. إنه ببساطة يبدأ في ابتزاز الغرب بعدة طرق".
ووفقا لها، "حدث هذا دائما مع كل من أنشأه الغرب بنشاط كمخلوقاته الخاصة"، والذين بدؤوا بمرور الوقت في إملاء شروطهم.
وأشارت زاخاروفا، إلى أن أوكرانيا تحتاج الآن إلى المزيد والمزيد من الأموال والأسلحة الغربية، على "نطاق كوني" على خلفية الصعوبات التي يواجهها الغرب.
ومنذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.
ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يصب الوقود على النار. وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.