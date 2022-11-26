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https://sputnikarabic.ae/20221126/زاخاروفا-لم-يتبق-من-أوروبا-سوى-المرجع-الجغرافي-للقارة-1070554093.html
زاخاروفا: لم يتبق من أوروبا سوى المرجع الجغرافي للقارة
زاخاروفا: لم يتبق من أوروبا سوى المرجع الجغرافي للقارة
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على الاقتراح المقدم في أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T05:28+0000
2022-11-26T05:28+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتبت على حسابها في "تلغرام": "هذا مضحك حقا. ماذا تبقى من أوروبا في الاتحاد الأوروبي؟ فقط المرجع الجغرافي للقارة.. يتم الآن الحفاظ على أوروبا كحضارة في روسيا".وأضافت، لقد تم تدمير التقاليد الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، المسلمات القديمة للقانون، لقد تم تحريف القيم المسيحية والمثل العليا للإنسانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20221126/زاخاروفا-زيلينسكي-دخل-فلكه-الخاص-وبدأ-في-ابتزاز-الغرب-1070553032.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

زاخاروفا: لم يتبق من أوروبا سوى المرجع الجغرافي للقارة

05:28 GMT 26.11.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على الاقتراح المقدم في أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو بالأمر "السخيف"، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى المرجع الجغرافي للقارة من أوروبا.
وكتبت على حسابها في "تلغرام": "هذا مضحك حقا. ماذا تبقى من أوروبا في الاتحاد الأوروبي؟ فقط المرجع الجغرافي للقارة.. يتم الآن الحفاظ على أوروبا كحضارة في روسيا".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زاخاروفا: زيلينسكي دخل "فلكه الخاص" وبدأ في ابتزاز الغرب
01:05 GMT
وأضافت، لقد تم تدمير التقاليد الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، المسلمات القديمة للقانون، لقد تم تحريف القيم المسيحية والمثل العليا للإنسانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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