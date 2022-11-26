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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/زحف-جماهيري-كبير-لمؤازرة-منتخب-تونس-أمام-أستراليا-فيديو-1070559600.html
زحف جماهيري كبير لمؤازرة منتخب تونس في مباراته أمام أستراليا... فيديو
زحف جماهيري كبير لمؤازرة منتخب تونس في مباراته أمام أستراليا... فيديو
يخوض منتخب تونس اختبارا جديدا في كأس العالم 2022 المقامة في قطر حين يواجه منافسه أستراليا، اليوم السبت، في لقاء مهم ومثير ضمن منافسات المجموعة الرابعة... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T10:16+0000
2022-11-26T10:17+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منتخب تونس الوطني
منوعات
مجتمع
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يبحث منتخب تونس عن استغلال عامل الجماهير الداعمة بكل قوة لنسور قرطاج في مباريات كأس العالم.وكانت جماهير تونس قد ملأت مدرجات ملعب مباراة الدنمارك بشكل لافت للأنظار، وهو ما يتوقعه الكثيرون أيضا في لقاء أستراليا.وقدم المنتخب التونسي مباراة قوية أمام الدنمارك ولكنها انتهت بالتعادل ويبحث اليوم أمام أستراليا عن تحقيق الفوز.كما يتطلع منتخب أستراليا لتحقيق الفوز أيضاً وعلاج آثار الخسارة القاسية برباعية أمام فرنسا في الجولة الأولى.تقام المباراة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش والدوحة، 11:00 بتوقيت تونس على ملعب (الجنوب).ويحتل منتخب فرنسا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تغلبه بنتيجة 4/1 في الجولة الأولى على حساب أستراليا التي تقبع في المركز الأخير.ويحتل منتخب تونس المركز الثاني بالتساوي مع الدنمارك برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما دون أهداف في الجولة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20221125/ترتيب-مجموعات-كأس-العالم-بعد-نهاية-الجولة-الأولى-1070531351.html
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رياضة, منتخب تونس الوطني, منوعات, مجتمع
رياضة, منتخب تونس الوطني, منوعات, مجتمع

زحف جماهيري كبير لمؤازرة منتخب تونس في مباراته أمام أستراليا... فيديو

10:16 GMT 26.11.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 26.11.2022)
© Sputnik . Johnny Eliasجماهير تونس في مونديال قطر 2022
جماهير تونس في مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Johnny Elias
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يخوض منتخب تونس اختبارا جديدا في كأس العالم 2022 المقامة في قطر حين يواجه منافسه أستراليا، اليوم السبت، في لقاء مهم ومثير ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.
يبحث منتخب تونس عن استغلال عامل الجماهير الداعمة بكل قوة لنسور قرطاج في مباريات كأس العالم.
وكانت جماهير تونس قد ملأت مدرجات ملعب مباراة الدنمارك بشكل لافت للأنظار، وهو ما يتوقعه الكثيرون أيضا في لقاء أستراليا.
وقدم المنتخب التونسي مباراة قوية أمام الدنمارك ولكنها انتهت بالتعادل ويبحث اليوم أمام أستراليا عن تحقيق الفوز.
كما يتطلع منتخب أستراليا لتحقيق الفوز أيضاً وعلاج آثار الخسارة القاسية برباعية أمام فرنسا في الجولة الأولى.
ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى
أمس, 11:03 GMT
تقام المباراة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش والدوحة، 11:00 بتوقيت تونس على ملعب (الجنوب).
ويحتل منتخب فرنسا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تغلبه بنتيجة 4/1 في الجولة الأولى على حساب أستراليا التي تقبع في المركز الأخير.
ويحتل منتخب تونس المركز الثاني بالتساوي مع الدنمارك برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما دون أهداف في الجولة الأولى.
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