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https://sputnikarabic.ae/20221126/زيلينسكي-يعلن-سوء-تنظيم-النقاط-المنيعة-في-كييف-وغيرها-من-المدن-الأوكرانية-1070554551.html
زيلينسكي يعلن سوء تنظيم "النقاط المنيعة" في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية
زيلينسكي يعلن سوء تنظيم "النقاط المنيعة" في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن سوء تنظيم "النقاط المنيعة" في العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى الواردة تأتي من كييف. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T05:46+0000
2022-11-26T05:46+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي إنه يتم في واقع الأمر توفير كل ما هو ضروري فقط للنقاط التي تم نشرها على أساس وزارة الطوارئ الحكومية، ومحطة السكك الحديدية في العاصمة.وبحسبه، تم نشر أكثر من 4000 نقطة من هذا القبيل في البلاد، وحثّ في الوقت ذاته، المسؤولين على الاهتمام بهذه المشكلة وتزويد النقاط بكل ما يلزم.وكان زيلينسكي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن إقامة نقاط لتوفير الخدمات الأساسية في حالة انقطاع التيار الكهربائي على المدى الطويل.معتبرا أن هذه النقاط يجب أن تعمل بشكل مجاني وعلى مدار الساعة في جميع الإدارات الإقليمية والمقاطعات وكذلك في المدارس والمباني التابعة لوزارة حالات الطوارئ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20221126/زاخاروفا-زيلينسكي-دخل-فلكه-الخاص-وبدأ-في-ابتزاز-الغرب-1070553032.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

زيلينسكي يعلن سوء تنظيم "النقاط المنيعة" في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية

05:46 GMT 26.11.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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أعلن فلاديمير زيلينسكي عن سوء تنظيم "النقاط المنيعة" في العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى الواردة تأتي من كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي إنه يتم في واقع الأمر توفير كل ما هو ضروري فقط للنقاط التي تم نشرها على أساس وزارة الطوارئ الحكومية، ومحطة السكك الحديدية في العاصمة.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زاخاروفا: زيلينسكي دخل "فلكه الخاص" وبدأ في ابتزاز الغرب
01:05 GMT
وبحسبه، تم نشر أكثر من 4000 نقطة من هذا القبيل في البلاد، وحثّ في الوقت ذاته، المسؤولين على الاهتمام بهذه المشكلة وتزويد النقاط بكل ما يلزم.
وكان زيلينسكي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن إقامة نقاط لتوفير الخدمات الأساسية في حالة انقطاع التيار الكهربائي على المدى الطويل.
معتبرا أن هذه النقاط يجب أن تعمل بشكل مجاني وعلى مدار الساعة في جميع الإدارات الإقليمية والمقاطعات وكذلك في المدارس والمباني التابعة لوزارة حالات الطوارئ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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