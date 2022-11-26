عربي
https://sputnikarabic.ae/20221126/سفير-الكويت-بلادنا-هي-المستثمر-الأول-في-الأردن-بإجمالي-18-مليار-دولار-1070562006.html
سفير الكويت: بلادنا هي المستثمر الأول في الأردن بإجمالي 18 مليار دولار
سفير الكويت: بلادنا هي المستثمر الأول في الأردن بإجمالي 18 مليار دولار
صرح سفير الكويت لدى الأردن، عزيز الديحاني، اليوم السبت، بأن دولة الكويت تعد المستثمر الأول في الأردن بمبلغ 5.5 مليار دينار كويتي (نحو 18 مليار دولار). 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T11:16+0000
2022-11-26T11:16+0000
الكويت
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الديحاني تصريحاته في لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين تحت عنوان "تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية – الكويتية".واستعرض الديحاني خلال اللقاء الدور الإنساني الكويتي في إسناد الجهود الأردنية لاستيعاب تداعيات أزمات اللجوء في المنطقة، مشيدا بدور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص الكويتي والأردني.من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن الكويت تأتي في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بحجم الاستثمارات في البورصة الأردنية حيث بلغت 1.128 مليار دولار خلال عام 2021، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بلغ ما قيمته 199 مليون دولار.
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589761_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4af6eba3ba06d5e06b8cc0e6f74b2c35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الأردن, العالم العربي
الكويت, أخبار الأردن, العالم العربي

سفير الكويت: بلادنا هي المستثمر الأول في الأردن بإجمالي 18 مليار دولار

11:16 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegram
صرح سفير الكويت لدى الأردن، عزيز الديحاني، اليوم السبت، بأن دولة الكويت تعد المستثمر الأول في الأردن بمبلغ 5.5 مليار دينار كويتي (نحو 18 مليار دولار).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الديحاني تصريحاته في لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين تحت عنوان "تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية – الكويتية".

أعرب السفير الكويتي عن أمله أن يتوسع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى التعاون السياسي، حيث "وقع الأردن والكويت حتى الآن نحو 73 اتفاقية مشتركة أغلبها اقتصادية وأن العمل جار لترتيب عقد اجتماعات اللجنة المشتركة واللجنة الفنية بين البلدين"، على حد قوله.

واستعرض الديحاني خلال اللقاء الدور الإنساني الكويتي في إسناد الجهود الأردنية لاستيعاب تداعيات أزمات اللجوء في المنطقة، مشيدا بدور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص الكويتي والأردني.
من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن الكويت تأتي في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بحجم الاستثمارات في البورصة الأردنية حيث بلغت 1.128 مليار دولار خلال عام 2021، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بلغ ما قيمته 199 مليون دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала