https://sputnikarabic.ae/20221126/سلوتسكي-قرار-كييف-مقاطعة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يؤكد-أنهم-لا-يرغبون-بالحوار-1070582444.html
سلوتسكي: قرار كييف مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد أنهم لا يرغبون بالحوار
سلوتسكي: قرار كييف مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد أنهم لا يرغبون بالحوار
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن قرار كييف مقاطعة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يؤكد مرة أخرى أنهم... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T23:38+0000
2022-11-26T23:38+0000
2022-11-26T23:38+0000
ليونيد سلوتسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102328/13/1023281374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_828b6ad7b6ebfc928f0fec0d4ff73db6.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب البرلماني على حسابه في "تيليغرام"، "تأكيد آخر على أنهم ليسوا بحاجة إلى أي حوار، فكل الحديث عن المفاوضات ليس أكثر من وهم".وأشار إلى رفض بولندا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. مشيرا إلى أن كييف "تسلمت العصا من البولنديين".وقال: "إنه بلا خجل هو الذي يملي ماذا وكيف يفعل بالمنظمة التي تضم 57 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية".وحث البرلماني الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على التفكير على خلفية الوضع الحالي، ولا سيما في عواقب "دعم نظام النازيين الجدد في كييف".وأعلن الوفد الأوكراني عن نيته مقاطعة عمل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طالما بقي تمثيل روسيا فيها، وأكدت كييف أنها مستعدة للتراجع عن هذا القرار فقط إذا تم استبعاد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221124/إعلام-تأجيل-محادثات-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-فرض-سقف-أسعار-النفط-الروسي-1070516499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102328/13/1023281374_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d5a8d7d19c039aea04923763fc42870.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليونيد سلوتسكي
سلوتسكي: قرار كييف مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد أنهم لا يرغبون بالحوار
تابعنا عبر
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن قرار كييف مقاطعة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يؤكد مرة أخرى أنهم لا يرغبون بالحوار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب البرلماني على حسابه في "تيليغرام"، "تأكيد آخر على أنهم ليسوا بحاجة إلى أي حوار، فكل الحديث عن المفاوضات ليس أكثر من وهم".
وأشار إلى رفض بولندا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. مشيرا إلى أن كييف "تسلمت العصا من البولنديين".
ووفقا له، أصبحت الإنذارات النهائية هي الخطاب الحديث الأوكراني، لافتا إلى أن كييف التي تغذيها واشنطن بنشاط تحاول التحدث
إلى الجميع، بما في ذلك من يسمون بالحلفاء الأوروبيين.
وقال: "إنه بلا خجل هو الذي يملي ماذا وكيف يفعل بالمنظمة التي تضم 57 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية".
وحث البرلماني الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على التفكير على خلفية الوضع الحالي، ولا سيما في عواقب "دعم نظام النازيين الجدد في كييف".
وأعلن الوفد الأوكراني عن نيته مقاطعة عمل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طالما بقي تمثيل روسيا فيها، وأكدت كييف أنها مستعدة للتراجع عن هذا القرار فقط إذا تم استبعاد روسيا.