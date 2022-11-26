عربي
https://sputnikarabic.ae/20221126/سلوتسكي-قرار-كييف-مقاطعة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يؤكد-أنهم-لا-يرغبون-بالحوار-1070582444.html
سلوتسكي: قرار كييف مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد أنهم لا يرغبون بالحوار
سلوتسكي: قرار كييف مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد أنهم لا يرغبون بالحوار
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن قرار كييف مقاطعة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يؤكد مرة أخرى أنهم... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T23:38+0000
2022-11-26T23:38+0000
ليونيد سلوتسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102328/13/1023281374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_828b6ad7b6ebfc928f0fec0d4ff73db6.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب البرلماني على حسابه في "تيليغرام"، "تأكيد آخر على أنهم ليسوا بحاجة إلى أي حوار، فكل الحديث عن المفاوضات ليس أكثر من وهم".وأشار إلى رفض بولندا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. مشيرا إلى أن كييف "تسلمت العصا من البولنديين".وقال: "إنه بلا خجل هو الذي يملي ماذا وكيف يفعل بالمنظمة التي تضم 57 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية".وحث البرلماني الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على التفكير على خلفية الوضع الحالي، ولا سيما في عواقب "دعم نظام النازيين الجدد في كييف".وأعلن الوفد الأوكراني عن نيته مقاطعة عمل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طالما بقي تمثيل روسيا فيها، وأكدت كييف أنها مستعدة للتراجع عن هذا القرار فقط إذا تم استبعاد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221124/إعلام-تأجيل-محادثات-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-فرض-سقف-أسعار-النفط-الروسي-1070516499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102328/13/1023281374_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d5a8d7d19c039aea04923763fc42870.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليونيد سلوتسكي
ليونيد سلوتسكي

سلوتسكي: قرار كييف مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد أنهم لا يرغبون بالحوار

23:38 GMT 26.11.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin / الانتقال إلى بنك الصورليونيد سلوتسكي
ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن قرار كييف مقاطعة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يؤكد مرة أخرى أنهم لا يرغبون بالحوار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب البرلماني على حسابه في "تيليغرام"، "تأكيد آخر على أنهم ليسوا بحاجة إلى أي حوار، فكل الحديث عن المفاوضات ليس أكثر من وهم".
وأشار إلى رفض بولندا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. مشيرا إلى أن كييف "تسلمت العصا من البولنديين".
ووفقا له، أصبحت الإنذارات النهائية هي الخطاب الحديث الأوكراني، لافتا إلى أن كييف التي تغذيها واشنطن بنشاط تحاول التحدث إلى الجميع، بما في ذلك من يسمون بالحلفاء الأوروبيين.
وقال: "إنه بلا خجل هو الذي يملي ماذا وكيف يفعل بالمنظمة التي تضم 57 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية".
وحث البرلماني الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على التفكير على خلفية الوضع الحالي، ولا سيما في عواقب "دعم نظام النازيين الجدد في كييف".
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
إعلام: تأجيل محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض سقف أسعار النفط الروسي
24 نوفمبر, 16:41 GMT
وأعلن الوفد الأوكراني عن نيته مقاطعة عمل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طالما بقي تمثيل روسيا فيها، وأكدت كييف أنها مستعدة للتراجع عن هذا القرار فقط إذا تم استبعاد روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала