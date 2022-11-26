https://sputnikarabic.ae/20221126/صورة-ترصد-رد-فعل-أمير-قطر-على-أداء-منتخب-بلاده-أمام-السنغال-وتوديعه-للمونديال-1070555560.html
صورة ترصد رد فعل أمير قطر على أداء منتخب بلاده أمام السنغال وتوديعه للمونديال
صورة ترصد رد فعل أمير قطر على أداء منتخب بلاده أمام السنغال وتوديعه للمونديال
أثارت صورة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مباراة منتخب بلاده ضد السنغال ضمن بطولة كأس العالم 2022، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T07:03+0000
2022-11-26T07:03+0000
2022-11-26T07:03+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر
أخبار قطر اليوم
منوعات
مجتمع
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وكان المنتخب السنغالي حقق الفوز على المنتخب القطري، بنتيجة 3-1، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.ولم يقدم المنتخب القطري الأداء المنتظر منه ما تسبب في خيبة أمل وحزن كبير بين القطريين.وتداول نشطاء الإنترنت صورة مؤثرة لأمير قطر خلال المباراة تعبر عن حزنه بسبب أداء منتخب بلاده وتوديعه للبطولة التي تقام على أرضه.وخسرت قطر رسميا فرصتها في التأهل لتصبح أول دولة تودع المونديال.كما أصبحت قطر ثاني دولة مستضيفة لكأس العالم تخرج من دور المجموعات في تاريخ بطولات المونديال، بعد جنوب أفريقيا عام 2010. وتخوض قطر مباراتها الأخيرة في المونديال أمام هولندا، الثلاثاء المقبل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات, مجتمع
رياضة, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات, مجتمع
صورة ترصد رد فعل أمير قطر على أداء منتخب بلاده أمام السنغال وتوديعه للمونديال
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أثارت صورة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مباراة منتخب بلاده ضد السنغال ضمن بطولة كأس العالم 2022، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المنتخب السنغالي حقق الفوز على المنتخب القطري
، بنتيجة 3-1، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.
ولم يقدم المنتخب القطري الأداء المنتظر منه ما تسبب في خيبة أمل وحزن كبير بين القطريين.
وتداول نشطاء الإنترنت صورة مؤثرة لأمير قطر خلال المباراة تعبر عن حزنه بسبب أداء منتخب بلاده وتوديعه للبطولة التي تقام على أرضه.
وخسرت قطر رسميا فرصتها في التأهل لتصبح أول دولة تودع المونديال.
كما أصبحت قطر ثاني دولة مستضيفة لكأس العالم تخرج من دور المجموعات في تاريخ بطولات المونديال، بعد جنوب أفريقيا عام 2010.
وتخوض قطر
مباراتها الأخيرة في المونديال أمام هولندا، الثلاثاء المقبل.