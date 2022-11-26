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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/صورة-ترصد-رد-فعل-أمير-قطر-على-أداء-منتخب-بلاده-أمام-السنغال-وتوديعه-للمونديال-1070555560.html
صورة ترصد رد فعل أمير قطر على أداء منتخب بلاده أمام السنغال وتوديعه للمونديال
صورة ترصد رد فعل أمير قطر على أداء منتخب بلاده أمام السنغال وتوديعه للمونديال
أثارت صورة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مباراة منتخب بلاده ضد السنغال ضمن بطولة كأس العالم 2022، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T07:03+0000
2022-11-26T07:03+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر
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وكان المنتخب السنغالي حقق الفوز على المنتخب القطري، بنتيجة 3-1، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.ولم يقدم المنتخب القطري الأداء المنتظر منه ما تسبب في خيبة أمل وحزن كبير بين القطريين.وتداول نشطاء الإنترنت صورة مؤثرة لأمير قطر خلال المباراة تعبر عن حزنه بسبب أداء منتخب بلاده وتوديعه للبطولة التي تقام على أرضه.وخسرت قطر رسميا فرصتها في التأهل لتصبح أول دولة تودع المونديال.كما أصبحت قطر ثاني دولة مستضيفة لكأس العالم تخرج من دور المجموعات في تاريخ بطولات المونديال، بعد جنوب أفريقيا عام 2010. وتخوض قطر مباراتها الأخيرة في المونديال أمام هولندا، الثلاثاء المقبل.
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رياضة, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات, مجتمع
رياضة, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات, مجتمع

صورة ترصد رد فعل أمير قطر على أداء منتخب بلاده أمام السنغال وتوديعه للمونديال

07:03 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أثارت صورة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مباراة منتخب بلاده ضد السنغال ضمن بطولة كأس العالم 2022، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المنتخب السنغالي حقق الفوز على المنتخب القطري، بنتيجة 3-1، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.
ولم يقدم المنتخب القطري الأداء المنتظر منه ما تسبب في خيبة أمل وحزن كبير بين القطريين.
وتداول نشطاء الإنترنت صورة مؤثرة لأمير قطر خلال المباراة تعبر عن حزنه بسبب أداء منتخب بلاده وتوديعه للبطولة التي تقام على أرضه.
وخسرت قطر رسميا فرصتها في التأهل لتصبح أول دولة تودع المونديال.
كما أصبحت قطر ثاني دولة مستضيفة لكأس العالم تخرج من دور المجموعات في تاريخ بطولات المونديال، بعد جنوب أفريقيا عام 2010.
وتخوض قطر مباراتها الأخيرة في المونديال أمام هولندا، الثلاثاء المقبل.
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