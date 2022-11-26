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https://sputnikarabic.ae/20221126/طالبان-تستنكر-تصريحات-الأمم-المتحدة-حول-نظام-العقوبات-الإسلامية-في-أفغانستان-1070555420.html
"طالبان" تستنكر تصريحات الأمم المتحدة حول نظام العقوبات الإسلامية في أفغانستان
"طالبان" تستنكر تصريحات الأمم المتحدة حول نظام العقوبات الإسلامية في أفغانستان
اتهمت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، الأمم المتحدة بالاستهزاء بالدين الإسلامي، مستنكرة تصريحات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلي الدول... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T07:02+0000
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كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر "تويتر": "إمارة أفغانستان الإسلامية تستنكر تصريحات المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلي الدول الغربية بشأن تطبيق قانون العقوبات الإسلامي التي وصفت عقوبة الجلد أنها غير إنسانية وقاسية ومهينة".ونفذت حركة "طالبان" التي تحكم أفغانستان منذ أغسطس/ آب 2021، عقوبة الجلد علنا على 14 شخصا، بينهم ثلاث نساء، متهمين بالسرقة والجرائم الأخلاقية في مقاطعة لوغار يوم الأربعاء الماضي.من جانبها، نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعمليات الجلد الجماعي العلنية من قبل سلطات طالبان ودعت إلى وقف هذا الشكل "البغيض" من العقوبة على الفور، معتبرة أن العقوبة البدنية تعد شكلاً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،كما دعت الأمم المتحدة في أفغانستان سلطات "طالبان" إلى اتخاذ خطوات فورية "لإنهاء العنف ضد المرأة" والتدهور الأوسع لحقوق المرأة كجزء حيوي من الجهود المبذولة لإقامة سلام هادف ومستدام.وسيطرت حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاطها الإرهابي] على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.
https://sputnikarabic.ae/20221125/الأمم-المتحدة-معاملة-طالبان-للمرأة-في-أفغانستان-يمكن-اعتبارها-جريمة-ضد-الإنسانية-1070551392.html
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أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم

"طالبان" تستنكر تصريحات الأمم المتحدة حول نظام العقوبات الإسلامية في أفغانستان

07:02 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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اتهمت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، الأمم المتحدة بالاستهزاء بالدين الإسلامي، مستنكرة تصريحات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلي الدول الغربية بشأن نظام العقوبات الإسلامية وتطبيقه في أفغانستان.
كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر "تويتر": "إمارة أفغانستان الإسلامية تستنكر تصريحات المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلي الدول الغربية بشأن تطبيق قانون العقوبات الإسلامي التي وصفت عقوبة الجلد أنها غير إنسانية وقاسية ومهينة".
وأضاف "كما تدين إمارة أفغانستان الإسلامية تلك التصريحات وتعتبرها استهزاء بالدين الإسلامي المبارك ومخالفة للمبادئ الدولية"، مشددا "يجب على الدول والمنظمات ألا تسمح لأولئك الأشخاص نيابة عنهم بالإدلاء بتصريحات استفزازية وغير مسؤولة حول الدين الإسلامي المقدس".
ونفذت حركة "طالبان" التي تحكم أفغانستان منذ أغسطس/ آب 2021، عقوبة الجلد علنا على 14 شخصا، بينهم ثلاث نساء، متهمين بالسرقة والجرائم الأخلاقية في مقاطعة لوغار يوم الأربعاء الماضي.
من جانبها، نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعمليات الجلد الجماعي العلنية من قبل سلطات طالبان ودعت إلى وقف هذا الشكل "البغيض" من العقوبة على الفور، معتبرة أن العقوبة البدنية تعد شكلاً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
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كما دعت الأمم المتحدة في أفغانستان سلطات "طالبان" إلى اتخاذ خطوات فورية "لإنهاء العنف ضد المرأة" والتدهور الأوسع لحقوق المرأة كجزء حيوي من الجهود المبذولة لإقامة سلام هادف ومستدام.
وسيطرت حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاطها الإرهابي] على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.
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