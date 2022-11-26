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قتيل ومصابان في انفجار وسط إيران
قتيل ومصابان في انفجار وسط إيران
لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر انفجار وقع في مجمع صلب وسط إيران، حسبما أعلنت دائرة الطوارئ في محافظة يزد أمس الجمعة. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T06:29+0000
2022-11-26T06:29+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن دائرة الطوارئ أن انفجارا وقع أثناء عملية لحام في مجمع الصلب بمدينة بافق أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.وأصدرت دائرة الطوارئ في يزد تقريرا، أوضحت فيه إن الحادث الذي وقع بعد ظهر الجمعة أسفر عن وفاة شخص في مكان الحادث قبل وصول المسعفين، فيما نقل جريحان إلى المستشفى في مدينة بافق، فيما تجري التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.يشار إلى أن مدينة بافق، التي شهدت الحادث، تقع على بعد 120 كم من مدينة يزد مركز محافظة يزد الواقعة وسط إيران.يذكر أن حريقا كان قد اندلع في مصنع لزيت المحركات في بلدة مباركه بمحافظة أصفهان وسط إيران، في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل.وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أبلغ عن الحريق في الساعة 10 صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد قبل الماضي.ونشرت فرق الإطفاء على الفور في مكان الحادث. وذكرت وكالة الأنباء أن جميع خزانات المصنع كانت مليئة بالمواد الكيماوية عندما اندلع الحريق.
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أخبار العالم الآن, إيران
أخبار العالم الآن, إيران

قتيل ومصابان في انفجار وسط إيران

06:29 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر انفجار وقع في مجمع صلب وسط إيران، حسبما أعلنت دائرة الطوارئ في محافظة يزد أمس الجمعة.
ونقلت وكالة "إرنا" عن دائرة الطوارئ أن انفجارا وقع أثناء عملية لحام في مجمع الصلب بمدينة بافق أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
وأصدرت دائرة الطوارئ في يزد تقريرا، أوضحت فيه إن الحادث الذي وقع بعد ظهر الجمعة أسفر عن وفاة شخص في مكان الحادث قبل وصول المسعفين، فيما نقل جريحان إلى المستشفى في مدينة بافق، فيما تجري التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.
يشار إلى أن مدينة بافق، التي شهدت الحادث، تقع على بعد 120 كم من مدينة يزد مركز محافظة يزد الواقعة وسط إيران.
يذكر أن حريقا كان قد اندلع في مصنع لزيت المحركات في بلدة مباركه بمحافظة أصفهان وسط إيران، في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل.
وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أبلغ عن الحريق في الساعة 10 صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد قبل الماضي.
ونشرت فرق الإطفاء على الفور في مكان الحادث. وذكرت وكالة الأنباء أن جميع خزانات المصنع كانت مليئة بالمواد الكيماوية عندما اندلع الحريق.
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