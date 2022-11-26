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الجيش الروسي يقضي على عشرات الجنود الأوكرانيين ويدمر مستودع ذخيرة "هيمارس"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221126/قديروف-يكشف-عن-هوية-المرأة-الشيشانية-المشاركة-في-اجتماع-بوتين-الأخير-1070564302.html
قديروف يكشف عن هوية المرأة الشيشانية المشاركة في اجتماع بوتين الأخير
قديروف يكشف عن هوية المرأة الشيشانية المشاركة في اجتماع بوتين الأخير
كشف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن هوية السيدة الشيشانية التي حضرت لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمهات المقاتلين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T11:57+0000
2022-11-26T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رمضان قديروف
شكر
جمهورية الشيشان
فلاديمير بوتين
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كما أعرب قديروف، في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" عن شكره وامتنانه للسيدة الشيشانية، جاردات خوجايفنا أغويفا، التي حضرت الاجتماع، وعلى كلماتها، وقال:وذكر الرئيس الشيشاني أنه بالإضافة إلى أبنائها، يشارك العديد من أقاربها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا اليوم.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، في لقاء مع أمهات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أن المشاركين في العملية هم فقط من يعرفون أنهم أبطال حقيقيون، لأنه لا أحد غيرهم يعرف نوع العمل ومدى خطورته.
https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-لأمهات-المشاركين-في-العملية-الخاصة-جميع-المشاركين-في-العملية-أبطال-حقيقيون-1070540303.html
جمهورية الشيشان
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روسيا, رمضان قديروف, شكر, جمهورية الشيشان, فلاديمير بوتين
روسيا, رمضان قديروف, شكر, جمهورية الشيشان, فلاديمير بوتين

قديروف يكشف عن هوية المرأة الشيشانية المشاركة في اجتماع بوتين الأخير

11:57 GMT 26.11.2022
© Photo / Press Service of the Head of the Chechen Republic / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الشيشان رمضان قديروف
 رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Photo / Press Service of the Head of the Chechen Republic
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كشف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن هوية السيدة الشيشانية التي حضرت لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمهات المقاتلين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.
كما أعرب قديروف، في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" عن شكره وامتنانه للسيدة الشيشانية، جاردات خوجايفنا أغويفا، التي حضرت الاجتماع، وعلى كلماتها، وقال:

"أشكر والدة الإخوة الأعزاء - قائد كتيبة أخمات الغربية، إسماعيل أغويف، ورئيس قسم وزارة الداخلية في روسيا الاتحادية لمنطقة كورتشالوفسكي في جمهورية الشيشان، رستم أغويف، جاردات خوجايفنا أغويفا على حديثها الصادق والعاطفي. إنها مثال لأم شيشانية حقيقية قامت بتربية أبناء صالحين ومدافعين عن الوطن".

وذكر الرئيس الشيشاني أنه بالإضافة إلى أبنائها، يشارك العديد من أقاربها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا اليوم.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين لأمهات المشاركين في العملية الخاصة: جميع المشاركين في العملية أبطال حقيقيون
أمس, 13:19 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، في لقاء مع أمهات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أن المشاركين في العملية هم فقط من يعرفون أنهم أبطال حقيقيون، لأنه لا أحد غيرهم يعرف نوع العمل ومدى خطورته.
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