https://sputnikarabic.ae/20221126/قراء-ديلي-ميل-ينتقدون-زيلينسكي-إنه-يحاول-شن-حرب-عالمية-ثالثة-1070558715.html
قراء "ديلي ميل" ينتقدون زيلينسكي: إنه يحاول شن حرب عالمية ثالثة
قراء "ديلي ميل" ينتقدون زيلينسكي: إنه يحاول شن حرب عالمية ثالثة
انتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فلاديمير زيلينسكي، الذي قال إن "انسحاب القوات الروسية فقط من أراضي أوكرانيا يمكن أن يعطي على الأقل بعض الأمل في نهاية... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T09:42+0000
2022-11-26T09:42+0000
2022-11-26T09:42+0000
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
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كتب أحد المستخدمين: "سوف يدمر أوكرانيا وشعبها. يمول القيمون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حربه حتى مقتل آخر أوكراني".وقال آخر "زيلينسكي يحاول شن حرب عالمية ثالثة بالتلاعب بروسيا وحلف شمال الأطلسي".نصح قارئ آخر: "لقد تلقى زيلينسكي تريليونات الدولارات من قادة الناتو. لكن هذا ليس كافيًا، سوف يتطلب الأمر المزيد لاستعادة أوكرانيا. ابتلع كبريائك، أيها المهرج، وقدم تنازلات لروسيا".وكتب مستخدم رابع: "يجب الإطاحة بزيلينسكي. هل يفهم أن أوكرانيا لم تعد في وضع يسمح لها بإصدار الإنذارات النهائية؟".تحدث رئيس أوكرانيا عن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا، بعد تقارير إعلامية غربية عن دفع كييف لإجراء حوار مع موسكو، لكن "رهنا باستعادة وحدة أراضي البلاد وتعويضها عن الخسائر". في الوقت نفسه، أقرت سلطات كييف استحالة إجراء مفاوضات، وصرح زيلينسكي مرارًا وتكرارًا بأنه لن يوافق عليها.وأشارت موسكو إلى تضارب الموقف الأوكراني، لكنها أكدت أنها تظل منفتحة على الحوار ولا تقدم أي شروط مسبقة لذلك. وفقًا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن أهداف روسيا معروفة جيدًا وسيتم تحقيقها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو من خلال المفاوضات.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
قراء "ديلي ميل" ينتقدون زيلينسكي: إنه يحاول شن حرب عالمية ثالثة
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انتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فلاديمير زيلينسكي، الذي قال إن "انسحاب القوات الروسية فقط من أراضي أوكرانيا يمكن أن يعطي على الأقل بعض الأمل في نهاية الصراع".
كتب أحد المستخدمين: "سوف يدمر أوكرانيا وشعبها. يمول القيمون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حربه حتى مقتل آخر أوكراني".
وقال آخر "زيلينسكي يحاول شن حرب عالمية ثالثة
بالتلاعب بروسيا وحلف شمال الأطلسي".
نصح قارئ آخر: "لقد تلقى زيلينسكي تريليونات الدولارات من قادة الناتو. لكن هذا ليس كافيًا، سوف يتطلب الأمر المزيد لاستعادة أوكرانيا. ابتلع كبريائك، أيها المهرج، وقدم تنازلات لروسيا".
وكتب مستخدم رابع: "يجب الإطاحة بزيلينسكي. هل يفهم أن أوكرانيا لم تعد في وضع يسمح لها بإصدار الإنذارات النهائية؟".
تحدث رئيس أوكرانيا عن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا، بعد تقارير إعلامية غربية عن دفع كييف لإجراء حوار مع موسكو، لكن "رهنا باستعادة وحدة أراضي البلاد وتعويضها عن الخسائر". في الوقت نفسه، أقرت سلطات كييف استحالة إجراء مفاوضات، وصرح زيلينسكي مرارًا وتكرارًا بأنه لن يوافق عليها.
وأشارت موسكو إلى تضارب الموقف الأوكراني، لكنها أكدت أنها تظل منفتحة على الحوار ولا تقدم أي شروط مسبقة لذلك. وفقًا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن أهداف روسيا معروفة جيدًا وسيتم تحقيقها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو من خلال المفاوضات.