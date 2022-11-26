https://sputnikarabic.ae/20221126/قرار-أغضب-بن-غفير-الجيش-الإسرائيلي-يوقف-5-جنود-عن-العمل-بعد-مهاجمة-ناشط-يساري-في-الخليل-1070575300.html

قرار أغضب بن غفير.. الجيش الإسرائيلي يوقف 5 جنود عن العمل بعد مهاجمة ناشط يساري في الخليل

قرار أغضب بن غفير.. الجيش الإسرائيلي يوقف 5 جنود عن العمل بعد مهاجمة ناشط يساري في الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، إيقاف 5 من جنوده عن الخدمة، على خلفية الاعتداء على ناشط يساري بالضرب في الخليل جنوبي الضفة الغربية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T17:55+0000

2022-11-26T17:55+0000

2022-11-26T17:55+0000

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "تم إيقاف خمسة من مقاتلي (لواء النخبة) غفعاتي بعد الهجوم على ناشط يساري في الخليل. وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه "نأمل أن يكون هذا هو الاستثناء الذي لا يشير إلى القاعدة".وفي معرض رده على القرار الذي أثار غضبه، دعا وزير الأمن القومي الملكف إيتمار بن غفير الشرطة إلى "التحقق مما إذا كان عناصر اليسار المتطرف لم يستفزوا الجنود ويؤذوهم".وقال بن غفير: "أعرف أتباع اليسار المتطرف الذين يأتون إلى الخليل، يسيئون للجنود ويهينونهم ويلعنونهم ويهاجمونهم في كثير من الأحيان".وأضاف "في الوقت نفس، لا مجال لإلحاق الأذى باليساريين المتطرفين بناء على آرائهم، وهذا واضح، لكن من ناحية أخرى، يصور اليساريون في كثير من الأحيان جزءا واحدا فقط من المواجهة".وتابع بن غفير "أدعو الشرطة إلى استنفاد التحقيق، وبمجرد أن يتبين أن اليساريين أساءوا وهاجموا الجنود، يجب اعتقالهم فورا".ومساء أمس الجمعة، نشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو يوثق اعتداء جندي على ناشط سلام وصل ضمن آخرين إلى الخليل لإبداء التضامن مع فلسطينيين يتعرضون لاعتداءات من قبل المستوطنين.ولم يكتف الجندي بإسقاط الناشط أرضا بل راح يكيل له اللكمات في وجهه.وقال جندي آخر مخاطبا أحد نشطاء السلام إن "بن غفير سيفرض النظام، وسينهي كل ما تفعلونه هنا".ويتخوف الفلسطينيون ودوائر اليسار الإسرائيلي من تزايد العنف بحقهم من قبل الجنود الإسرائيليين، مع تشكيل الحكومة المقبلة.وبموجب اتفاق مع زعيم حزب "الليكود" رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، سيتولى بن غفير زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، منصب وزير الأمن القومي، مع صلاحيات واسعة، تشمل السيطرة على قوات حرس الحدود المنتشرة في الضفة والتي كانت تابعة للجيش الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20221125/جندي-إسرائيلي-يعتدي-بالضرب-على-ناشط-سلام-في-الخليل-ورئيس-الأركان-يعلق-فيديو-1070546246.html

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