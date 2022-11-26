https://sputnikarabic.ae/20221126/قصف-صاروخي-يستهدف-قوات-التحالف-في-القاعدة-الأمريكية-بالشدادي-شرقي-سوريا-1070568391.html
قصف صاروخي يستهدف قوات التحالف في القاعدة الأمريكية بالشدادي شرقي سوريا
قصف صاروخي يستهدف قوات التحالف في القاعدة الأمريكية بالشدادي شرقي سوريا
تعرّضت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا، لقصف صاروخي، في وقت متأخر من مساء الجمعة. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T14:15+0000
2022-11-26T14:15+0000
2022-11-26T14:15+0000
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قصف صاروخي يستهدف قوات التحالف في القاعدة الأمريكية بالشدادي شرقي سوريا
حلقة برنامج ملفات ساخنة: قصف صاروخي يستهدف قوات التحالف في القاعدة الأمريكية بالشدادي شرقي سوريا
ودوت ثلاثة انفجارات في أرجاء مدينة الشدادي، ناجمة عن سقوط 3 صواريخ (كاتيوشا) على القاعدة الأمريكية غير الشرعية، نتج عنه استنفار كبير لما يسمى "قوات التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي شهدته مدينة الشدادي وريفها القريب، مع تحليق مكثف للطيران المسيّر والمروحي الأمريكي في سماء المدينة، وانتشار كثيف لدوريات قوات "قسد".في هذا السياق، قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية ومستشار وزير الإعلام السابق، علي الأحمد، إنه لا يوجد أي ملابسات بخصوص هذا الاستهداف، مشيرا أنه أمر طبيعي لأي قوات أجنبية غريبة متواجدة على الأراضي السورية.وأشار أن هناك محاولات لخلق بؤر إما لشل الدولة السورية أو لتقسيمها، فالولايات المتحدة الأمريكية متواجدة ليس فقط من أجل الاستيلاء على خيرات الشعب السوري من نفط وقطن وقمح وإنما متواجدة أيضاً لخلق بؤرة انفصالية وانقسامية تدعم مجموعات معينة في شمال غرب سوريا.ومن ناحية أخرى، قال المحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان إن هناك تفاهمات ومباحثات بين السلطات التركية والأمريكية على المستوى العسكري، للتباحث حول شأن التداخل العسكري التركي في شمال سوريا.وأوضح أنه "تم تحذير تركيا بعدم التداخل العسكري البري لهذه المنطقة وبالتالي لم تقترب القوات التركية لهذه المناطق لأن هذا قد يتسبب في إساءة للطرفين".في نفس السياق، قال المحلل السياسي، فريد سعدون، إن هذا الاستهداف تكرر في أكثر من منطقة ومنها حقل العمري للنفط، حيث توجد القاعدة الأمريكية، وأيضاً القواعد الأمريكية الآن القريبة من المناطق الحدودية وخاصةً في منطقة الشدادى أو حتى دورياتهم المتواجدة حول مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عائلات داعش.وأكد أنه "حتى الآن لم تتبنى جهة واضحة هذه المسألة، فالولايات المتحدة تتهم الفصائل الموالية لإيران، وأحياناً يتهمون خلايا داعش، وهناك جماعات لا ترغب في الوجود الأمريكي بالمنطقة، وقد يكون ذلك محاولة للضغط على القوات الأمريكية للانسحاب من هذه المناطق".
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ملفات ساخنة, аудио
قصف صاروخي يستهدف قوات التحالف في القاعدة الأمريكية بالشدادي شرقي سوريا
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تعرّضت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا، لقصف صاروخي، في وقت متأخر من مساء الجمعة.
ودوت ثلاثة انفجارات في أرجاء مدينة الشدادي، ناجمة عن سقوط 3 صواريخ (كاتيوشا) على القاعدة الأمريكية غير الشرعية، نتج عنه استنفار كبير لما يسمى "قوات التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي شهدته مدينة الشدادي وريفها القريب، مع تحليق مكثف للطيران المسيّر والمروحي الأمريكي في سماء المدينة، وانتشار كثيف لدوريات قوات "قسد".
في هذا السياق، قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية ومستشار وزير الإعلام السابق، علي الأحمد، إنه لا يوجد أي ملابسات بخصوص هذا الاستهداف، مشيرا أنه أمر طبيعي لأي قوات أجنبية غريبة متواجدة على الأراضي السورية.
واعتبر أنه "استنفار شعبي لمواجهة الاحتلال الموجود في سوريا سواء كان أمريكياً أو من قبل أي قوات أخرى".
وأشار أن هناك محاولات لخلق بؤر إما لشل الدولة السورية أو لتقسيمها، فالولايات المتحدة الأمريكية متواجدة ليس فقط من أجل الاستيلاء على خيرات الشعب السوري من نفط وقطن وقمح وإنما متواجدة أيضاً لخلق بؤرة انفصالية وانقسامية تدعم مجموعات معينة في شمال غرب سوريا.
ومن ناحية أخرى، قال المحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان إن هناك تفاهمات ومباحثات بين السلطات التركية والأمريكية على المستوى العسكري، للتباحث حول شأن التداخل العسكري التركي في شمال سوريا.
وأضاف: "كانت هناك تحذيرات أمريكية إذا تقدمت القوات البرية والذي قد يؤدي إلى صدام القوات المترابطة في بعض المناطق في شمال سوريا، خاصةً في منطقة كوباني، لأن هناك تواجد أمريكي".
وأوضح أنه "تم تحذير تركيا بعدم التداخل العسكري البري لهذه المنطقة وبالتالي لم تقترب القوات التركية لهذه المناطق لأن هذا قد يتسبب في إساءة للطرفين".
في نفس السياق، قال المحلل السياسي، فريد سعدون، إن هذا الاستهداف تكرر في أكثر من منطقة ومنها حقل العمري للنفط، حيث توجد القاعدة الأمريكية، وأيضاً القواعد الأمريكية الآن القريبة من المناطق الحدودية وخاصةً في منطقة الشدادى أو حتى دورياتهم المتواجدة حول مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عائلات داعش.
وبين أنهم "يتعرضون من حينٍ لآخر لمثل هذه القذائف بعيدة المدى، فقد يتم استهدافهم بشكل غير مباشر من خلال هذه القذائف بعيدة المدى وليس بشكل مباشر على القوات الأمريكية".
وأكد أنه "حتى الآن لم تتبنى جهة واضحة هذه المسألة، فالولايات المتحدة تتهم الفصائل الموالية لإيران، وأحياناً يتهمون خلايا داعش، وهناك جماعات لا ترغب في الوجود الأمريكي بالمنطقة، وقد يكون ذلك محاولة للضغط على القوات الأمريكية للانسحاب من هذه المناطق".