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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/قطر-تعلن-السيطرة-على-حريق-في-مبنى-قيد-الإنشاء-بمدينة-لوسيل-فيديو-1070565496.html
قطر تعلن السيطرة على حريق في مبنى قيد الإنشاء بمدينة لوسيل... فيديو
قطر تعلن السيطرة على حريق في مبنى قيد الإنشاء بمدينة لوسيل... فيديو
اندلع حريق هائل في مدينة لوسيل القطرية، وشوهدت أعمدة من الدخان الأسود في السماء بجوار إحدى قرى المشجعين الذين يحضرون فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T12:41+0000
2022-11-26T12:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
قطر
مجتمع
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، إنه يمكن رؤية أعمدة الدخان الضخمة تتصاعد عبر قرية المشجعين.وأضافت أن الحريق اندلع بعد الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي في جزيرة تابعة لمدينة لوسيل، والتي تستضيف مباريات عدة للمونديال.وأوضحت أن الحريق كان على بعد حوالي 3.5 كيلومترات من استاد لوسيل.ولفتت إلى أن الحريق نتج عنه تصاعد دخان أسود كثيف في السماء، وهو ما كان يمكن رؤيته من سوق في وسط الدوحة بينما كان مشجعو كأس العالم يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم.يشار إلى أن استاد لوسيل يستضيف مساء اليوم السبت، مباراة الأرجنتين والمكسيك في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
قطر
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رياضة, منوعات, قطر, مجتمع
رياضة, منوعات, قطر, مجتمع

قطر تعلن السيطرة على حريق في مبنى قيد الإنشاء بمدينة لوسيل... فيديو

12:41 GMT 26.11.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمشجعو كأس العالم 2022 في الدوحة، قطر
مشجعو كأس العالم 2022 في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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اندلع حريق هائل في مدينة لوسيل القطرية، وشوهدت أعمدة من الدخان الأسود في السماء بجوار إحدى قرى المشجعين الذين يحضرون فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، إنه يمكن رؤية أعمدة الدخان الضخمة تتصاعد عبر قرية المشجعين.
وأضافت أن الحريق اندلع بعد الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي في جزيرة تابعة لمدينة لوسيل، والتي تستضيف مباريات عدة للمونديال.
وأوضحت أن الحريق كان على بعد حوالي 3.5 كيلومترات من استاد لوسيل.
ولفتت إلى أن الحريق نتج عنه تصاعد دخان أسود كثيف في السماء، وهو ما كان يمكن رؤيته من سوق في وسط الدوحة بينما كان مشجعو كأس العالم يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم.

وبدورها، قالت وزارة الداخلية القطرية في بيان عبر "تويتر"، إن الدفاع المدني سيطر على حريق في مبنى قيد الإنشاء دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن استاد لوسيل يستضيف مساء اليوم السبت، مباراة الأرجنتين والمكسيك في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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