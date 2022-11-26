قطر تعلن السيطرة على حريق في مبنى قيد الإنشاء بمدينة لوسيل... فيديو
© Sputnik . Grigory Sysoev/
اندلع حريق هائل في مدينة لوسيل القطرية، وشوهدت أعمدة من الدخان الأسود في السماء بجوار إحدى قرى المشجعين الذين يحضرون فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، إنه يمكن رؤية أعمدة الدخان الضخمة تتصاعد عبر قرية المشجعين.
Massive fire breaks out in Qatar World Cup city near fan village https://t.co/JBKFQ89DT6 via @MailOnline— Alan Brown (@AlanBro42811671) November 26, 2022
وأضافت أن الحريق اندلع بعد الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي في جزيرة تابعة لمدينة لوسيل، والتي تستضيف مباريات عدة للمونديال.
وأوضحت أن الحريق كان على بعد حوالي 3.5 كيلومترات من استاد لوسيل.
#Qatar #Qatar2022— David Kime (@CyberRealms1) November 26, 2022
Massive fire breaks out in Qatar near World Cup fan zone
Columns of black smoke rise into the sky in the city of Lusail. Reports that the fire occurred in a building under construction. Authorities said there were no casualties. pic.twitter.com/5WGQsYempi
ولفتت إلى أن الحريق نتج عنه تصاعد دخان أسود كثيف في السماء، وهو ما كان يمكن رؤيته من سوق في وسط الدوحة بينما كان مشجعو كأس العالم يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم.
#BREAKING ‼️‼️— WORLD ANALYSIS (@_WORLD_ANALYSIS) November 26, 2022
Another Video of Massive fire near FIFA World Cup fan zone in Qatar.#FIFAWorldCup #FIFA #FIFAWorldCupQatar2022 #Qatar pic.twitter.com/3jZAOAn1DC
وبدورها، قالت وزارة الداخلية القطرية في بيان عبر "تويتر"، إن الدفاع المدني سيطر على حريق في مبنى قيد الإنشاء دون وقوع إصابات.
يشار إلى أن استاد لوسيل يستضيف مساء اليوم السبت، مباراة الأرجنتين والمكسيك في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.