كاميرا "سبوتنيك" تتجول في "درب الساعي" الذي يصل الماضي بالحاضر في قطر... صور
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias
حصري
افتتح في العاصمة القطرية معرض "درب الساعي" والذي يضم عددا من الأنشطة الترفيهية والثقافية للعائلات.
وتجولت كاميرا "سبوتنيك" في المعرض الذي افتتح قبل موعده، والذي عادة ما يتم افتتاحه في اليوم الوطني لقطر الموافق لـ 18 ديسمبر/ كانون الأول، تعود تسميته لزمن قديم حيث كان يتم في هذه المنطقة أو المدينة تبادل الرسائل من قبل سعاة البريد، ومن هنا جاءت تسمية "درب الساعي".
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
1/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
2/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
3/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
4/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
5/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
6/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
7/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
1/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
2/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
3/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
4/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
5/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
6/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
7/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
ويتضمن المعرض جملة من الأنشطة والفعاليات المخصصة للأسر.
ويحتوي على معارض للصور والعملات القديمة وكل ما يتعلق بتراث قطر، بالإضافة لعدد من الأنشطة الثقافية الممثلة بحفلات موسيقية وجلسات للشعر.
كما يحتوي المعرض على مجسم لسوق واقف الأثري، حيث تنتشر فيه المطاعم على جانبيه ويمكن لزواره تجربة المأكولات، بالإضافة لاحتوائه على أماكن تسلية للأطفال، ويمكن للراغبين بتجربة ركوب الجمل التمتع بهذه التجربة.
يذكر أن هذا المعرض واحد من ضمن العديد من الأنشطة التي تقدمها قطر لزوار البلد خلال فترة كأس العالم.
يشار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، قد بدأت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.