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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/كاميرا-سبوتنيك-تتجول-في-درب-الساعي-الذي-يصل-الماضي-بالحاضر-في-قطر-صور-1070561545.html
كاميرا "سبوتنيك" تتجول في "درب الساعي" الذي يصل الماضي بالحاضر في قطر... صور
كاميرا "سبوتنيك" تتجول في "درب الساعي" الذي يصل الماضي بالحاضر في قطر... صور
افتتح في العاصمة القطرية معرض "درب الساعي" والذي يضم عددا من الأنشطة الترفيهية والثقافية للعائلات. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T10:55+0000
2022-11-26T10:55+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
منوعات
قطر
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وتجولت كاميرا "سبوتنيك" في المعرض الذي افتتح قبل موعده، والذي عادة ما يتم افتتاحه في اليوم الوطني لقطر الموافق لـ 18 ديسمبر/ كانون الأول، تعود تسميته لزمن قديم حيث كان يتم في هذه المنطقة أو المدينة تبادل الرسائل من قبل سعاة البريد، ومن هنا جاءت تسمية "درب الساعي".ويتضمن المعرض جملة من الأنشطة والفعاليات المخصصة للأسر. ويحتوي على معارض للصور والعملات القديمة وكل ما يتعلق بتراث قطر، بالإضافة لعدد من الأنشطة الثقافية الممثلة بحفلات موسيقية وجلسات للشعر.كما يحتوي المعرض على مجسم لسوق واقف الأثري، حيث تنتشر فيه المطاعم على جانبيه ويمكن لزواره تجربة المأكولات، بالإضافة لاحتوائه على أماكن تسلية للأطفال، ويمكن للراغبين بتجربة ركوب الجمل التمتع بهذه التجربة.يذكر أن هذا المعرض واحد من ضمن العديد من الأنشطة التي تقدمها قطر لزوار البلد خلال فترة كأس العالم.يشار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، قد بدأت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221124/عدسة-سبوتنيك-تتجول-في-سوق-واقف-المزدحم-بجماهير-المونديال-فيديو-1070519222.html
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رياضة, مجتمع, منوعات, قطر
رياضة, مجتمع, منوعات, قطر

كاميرا "سبوتنيك" تتجول في "درب الساعي" الذي يصل الماضي بالحاضر في قطر... صور

10:55 GMT 26.11.2022
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
 درب الساعي يصل الماضي بالحاضر في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Johnny Elias
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حصري
افتتح في العاصمة القطرية معرض "درب الساعي" والذي يضم عددا من الأنشطة الترفيهية والثقافية للعائلات.
وتجولت كاميرا "سبوتنيك" في المعرض الذي افتتح قبل موعده، والذي عادة ما يتم افتتاحه في اليوم الوطني لقطر الموافق لـ 18 ديسمبر/ كانون الأول، تعود تسميته لزمن قديم حيث كان يتم في هذه المنطقة أو المدينة تبادل الرسائل من قبل سعاة البريد، ومن هنا جاءت تسمية "درب الساعي".
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
 درب الساعي يصل الماضي بالحاضر في قطر - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
 درب الساعي يصل الماضي بالحاضر في قطر - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
 درب الساعي يصل الماضي بالحاضر في قطر - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
 درب الساعي يصل الماضي بالحاضر في قطر - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
 درب الساعي يصل الماضي بالحاضر في قطر - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
 درب الساعي يصل الماضي بالحاضر في قطر - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
© Sputnik . Johnny Elias" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
 درب الساعي يصل الماضي بالحاضر في قطر - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
1/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
2/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
3/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
4/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
5/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
6/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
7/7
© Sputnik . Johnny Elias
" درب الساعي" يصل الماضي بالحاضر في قطر
ويتضمن المعرض جملة من الأنشطة والفعاليات المخصصة للأسر.
ويحتوي على معارض للصور والعملات القديمة وكل ما يتعلق بتراث قطر، بالإضافة لعدد من الأنشطة الثقافية الممثلة بحفلات موسيقية وجلسات للشعر.
كما يحتوي المعرض على مجسم لسوق واقف الأثري، حيث تنتشر فيه المطاعم على جانبيه ويمكن لزواره تجربة المأكولات، بالإضافة لاحتوائه على أماكن تسلية للأطفال، ويمكن للراغبين بتجربة ركوب الجمل التمتع بهذه التجربة.
زوار في أحد المطاعم في سوق واقف في مدينة الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
عدسة "سبوتنيك" تتجول في سوق "واقف" المزدحم بجماهير المونديال... فيديو
24 نوفمبر, 19:22 GMT
يذكر أن هذا المعرض واحد من ضمن العديد من الأنشطة التي تقدمها قطر لزوار البلد خلال فترة كأس العالم.
يشار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، قد بدأت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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