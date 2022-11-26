https://sputnikarabic.ae/20221126/كميات-كبيرة-من-الحشيش-تطفو-على-شواطئ-إسرائيل-فيديو-1070568748.html
كميات كبيرة من الحشيش تطفو على شواطئ إسرائيل.. فيديو
كميات كبيرة من الحشيش تطفو على شواطئ إسرائيل.. فيديو
طفت كميات كبيرة من مخدر الحشيش على العديد من الشواطئ الإسرائيلية من نهاريا في الشمال إلى ريشون لتسيون في الجنوب، بحسب إعلام عبري. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T14:38+0000
2022-11-26T14:38+0000
2022-11-26T14:38+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن أكياس تضم عشرات الكيلوغرامات من الحشيش شوهدت وقد طفت على السواحل الإسرائيلية في صباح وبعد ظهيرة اليوم السبت.وأضافت الصحيفة أنه تم رصد الشحنة الأولى في الصباح قبالة سواحل تل أبيب، وتسببت في حالة من الذعر بين المواطنين الذين اعتقدوا أن الأكياس تحوي مواد متفجرة، لكن تحقيقات الشرطة كشفت أن الحديث يدور عن عوامات (إطارات يمكن استخدامها في السباحة)، تحتوي على كميات كبيرة من الحشيش.وتابعت: "يبدو أن هذه محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات من مصر أو لبنان. في الأشهر الأخيرة، شدد الجيش الإسرائيلي الرقابة على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وزاد بشكل ملحوظ عدد ضبط المهربين المصريين الذين كانوا يلقون أكياس الحشيش والماريجوانا عبر السياج الحدودي".وأشارت إلى أن المهربين لجأوا بسبب ذلك، على ما يبدو، إلى العودة إلى طريقة التهريب التي كانت شائعة في الثمانينيات والتسعينيات.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
كميات كبيرة من الحشيش تطفو على شواطئ إسرائيل.. فيديو
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طفت كميات كبيرة من مخدر الحشيش على العديد من الشواطئ الإسرائيلية من نهاريا في الشمال إلى ريشون لتسيون في الجنوب، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة
"يسرائيل هيوم"، إن أكياس تضم عشرات الكيلوغرامات من الحشيش شوهدت وقد طفت على السواحل الإسرائيلية في صباح وبعد ظهيرة اليوم السبت.
وأضافت الصحيفة أنه تم رصد الشحنة الأولى في الصباح قبالة سواحل تل أبيب، وتسببت في حالة من الذعر بين المواطنين الذين اعتقدوا أن الأكياس تحوي مواد متفجرة، لكن تحقيقات الشرطة كشفت أن الحديث يدور عن عوامات (إطارات يمكن استخدامها في السباحة)، تحتوي على كميات كبيرة من الحشيش.
وتابعت: "يبدو أن هذه محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات من مصر
أو لبنان. في الأشهر الأخيرة، شدد الجيش الإسرائيلي الرقابة على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وزاد بشكل ملحوظ عدد ضبط المهربين المصريين الذين كانوا يلقون أكياس الحشيش والماريجوانا عبر السياج الحدودي".
وأشارت إلى أن المهربين لجأوا بسبب ذلك، على ما يبدو، إلى العودة إلى طريقة التهريب التي كانت شائعة في الثمانينيات والتسعينيات.