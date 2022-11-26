https://sputnikarabic.ae/20221126/كييف-مصممة-على-مقاطعة-الجمعية-البرلمانية-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-ما-لم-يتم-استبعاد-روسيا--1070553778.html
كييف مصممة على مقاطعة "الجمعية البرلمانية" في أوروبا ما لم يتم استبعاد روسيا
كييف مصممة على مقاطعة "الجمعية البرلمانية" في أوروبا ما لم يتم استبعاد روسيا
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، يوم الجمعة، أن الوفد الأوكراني إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيقاطع العمل حتى تقرر منظمة الأمن والتعاون... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T05:17+0000
2022-11-26T05:17+0000
2022-11-26T05:54+0000
موسكو
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال عضو الوفد الأوكراني، يفينيا كرافتشوك، يوم الجمعة إن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير قادرة على تغيير قواعدها لاستبعاد الوفد الروسي.وقال كرافتشوك كما نقلت عنه وكالة الأنباء الأوكرانية يونيان: "اعتبارا من اليوم، نحن الوفد الأوكراني، نقاطع العمل في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى تتمكن هذه المنظمة الدولية من تشكيل موقفها الخاص فيما يتعلق بمشاركة الروس".وأكدت وزارة الخارجية البولندية رفضها السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد في لودز في الفترة من 1-2 ديسمبر/ كانون الأول.وفي وقت سابق، أبلغ عدد من وسائل الإعلام عن رفض لافروف المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري.
https://sputnikarabic.ae/20221121/كازاخستان-تنتقد-تقرير-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-حول-الانتخابات-الرئاسية-1070394546.html
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موسكو, أخبار أوكرانيا
كييف مصممة على مقاطعة "الجمعية البرلمانية" في أوروبا ما لم يتم استبعاد روسيا
05:17 GMT 26.11.2022 (تم التحديث: 05:54 GMT 26.11.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، يوم الجمعة، أن الوفد الأوكراني إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيقاطع العمل حتى تقرر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استبعاد روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال عضو الوفد الأوكراني، يفينيا كرافتشوك، يوم الجمعة إن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير قادرة على تغيير قواعدها لاستبعاد الوفد الروسي.
وقال كرافتشوك كما نقلت عنه وكالة الأنباء الأوكرانية يونيان: "اعتبارا من اليوم، نحن الوفد الأوكراني، نقاطع العمل في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى تتمكن هذه المنظمة الدولية من تشكيل موقفها الخاص فيما يتعلق بمشاركة الروس".
وأكدت وزارة الخارجية البولندية رفضها السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد في لودز في الفترة من 1-2 ديسمبر/ كانون الأول.
وفي وقت سابق، أبلغ عدد من وسائل الإعلام عن رفض لافروف المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري.