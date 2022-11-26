https://sputnikarabic.ae/20221126/لافروف-الشعب-الأوكراني-سيتحرر-من-النازيين-الجدد-1070557285.html

لافروف: الشعب الأوكراني سيتحرر من النازيين الجدد

لافروف: الشعب الأوكراني سيتحرر من النازيين الجدد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أنه سيتم تحرير الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يستحقون العيش في صداقة... 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T08:39+0000

2022-11-26T08:39+0000

2022-11-26T08:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أهداف

أخبار أوكرانيا

النازيون الجدد

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وقال وزير لافروف، في إطار فيلم وثائقي يعرض على قناة "روسيا24" المحلية "سيتحرر الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، فهم يستحقون أن يعيشوا في علاقات حسن الجوار والصداقة والازدهار بجانب إخوانهم السلافيين".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، خلال لقائه مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أن روسيا ستحقق أهدافها.وقال بوتين خلال اللقاء: "نحن-كما يقول الجميع- يجب أن نحقق كل أهدافنا. وسنحققها، دون أدنى شك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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روسيا, أهداف, أخبار أوكرانيا, النازيون الجدد