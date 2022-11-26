https://sputnikarabic.ae/20221126/لافروف-الشعب-الأوكراني-سيتحرر-من-النازيين-الجدد-1070557285.html
لافروف: الشعب الأوكراني سيتحرر من النازيين الجدد
لافروف: الشعب الأوكراني سيتحرر من النازيين الجدد
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أنه سيتم تحرير الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يستحقون العيش في صداقة... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T08:39+0000
2022-11-26T08:39+0000
2022-11-26T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أهداف
أخبار أوكرانيا
النازيون الجدد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg
وقال وزير لافروف، في إطار فيلم وثائقي يعرض على قناة "روسيا24" المحلية "سيتحرر الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، فهم يستحقون أن يعيشوا في علاقات حسن الجوار والصداقة والازدهار بجانب إخوانهم السلافيين".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، خلال لقائه مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أن روسيا ستحقق أهدافها.وقال بوتين خلال اللقاء: "نحن-كما يقول الجميع- يجب أن نحقق كل أهدافنا. وسنحققها، دون أدنى شك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-كان-من-المفترض-أن-تتم-إعادة-توحيد-روسيا-ودونباس-في-وقت-سابق-1070543588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c77243fc91f8dc95432d680a895555df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أهداف, أخبار أوكرانيا, النازيون الجدد
روسيا, أهداف, أخبار أوكرانيا, النازيون الجدد
لافروف: الشعب الأوكراني سيتحرر من النازيين الجدد
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أنه سيتم تحرير الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يستحقون العيش في صداقة إلى جانب إخوانهم السلافيين.
وقال وزير لافروف، في إطار فيلم وثائقي يعرض على قناة "روسيا24" المحلية "سيتحرر الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، فهم يستحقون أن يعيشوا في علاقات حسن الجوار والصداقة والازدهار بجانب إخوانهم السلافيين".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، خلال لقائه مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أن روسيا ستحقق أهدافها.
وقال بوتين خلال اللقاء: "نحن-كما يقول الجميع- يجب أن نحقق كل أهدافنا. وسنحققها، دون أدنى شك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.