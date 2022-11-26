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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221126/لافروف-الشعب-الأوكراني-سيتحرر-من-النازيين-الجدد-1070557285.html
لافروف: الشعب الأوكراني سيتحرر من النازيين الجدد
لافروف: الشعب الأوكراني سيتحرر من النازيين الجدد
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أنه سيتم تحرير الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يستحقون العيش في صداقة... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T08:39+0000
2022-11-26T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أهداف
أخبار أوكرانيا
النازيون الجدد
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وقال وزير لافروف، في إطار فيلم وثائقي يعرض على قناة "روسيا24" المحلية "سيتحرر الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، فهم يستحقون أن يعيشوا في علاقات حسن الجوار والصداقة والازدهار بجانب إخوانهم السلافيين".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، خلال لقائه مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أن روسيا ستحقق أهدافها.وقال بوتين خلال اللقاء: "نحن-كما يقول الجميع- يجب أن نحقق كل أهدافنا. وسنحققها، دون أدنى شك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-كان-من-المفترض-أن-تتم-إعادة-توحيد-روسيا-ودونباس-في-وقت-سابق-1070543588.html
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روسيا, أهداف, أخبار أوكرانيا, النازيون الجدد
روسيا, أهداف, أخبار أوكرانيا, النازيون الجدد

لافروف: الشعب الأوكراني سيتحرر من النازيين الجدد

08:39 GMT 26.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أنه سيتم تحرير الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، مشيرا إلى أن الأوكرانيين يستحقون العيش في صداقة إلى جانب إخوانهم السلافيين.
وقال وزير لافروف، في إطار فيلم وثائقي يعرض على قناة "روسيا24" المحلية "سيتحرر الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، فهم يستحقون أن يعيشوا في علاقات حسن الجوار والصداقة والازدهار بجانب إخوانهم السلافيين".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، خلال لقائه مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أن روسيا ستحقق أهدافها.
وقال بوتين خلال اللقاء: "نحن-كما يقول الجميع- يجب أن نحقق كل أهدافنا. وسنحققها، دون أدنى شك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: إعادة التوحيد مع دونباس كان يجب أن تحدث في وقت سابق
أمس, 15:26 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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