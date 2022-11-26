https://sputnikarabic.ae/20221126/ماسك-يؤكد-أنه-لن-يدعم-بايدن-في-انتخابات-الرئاسة-2024-1070558513.html
ماسك يؤكد أنه لن يدعم بايدن في انتخابات الرئاسة 2024
ماسك يؤكد أنه لن يدعم بايدن في انتخابات الرئاسة 2024
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه أصيب بخيبة أمل وإحباط نتيجة طريقة الرئيس جو بايدن في إدارة البلاد، معلنا أنه لن يدعمه في انتخابات الرئاسة 2024. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T09:31+0000
2022-11-26T09:31+0000
2022-11-26T09:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
إيلون ماسك
تويتر
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1070185873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc9b3a231c0c4200744e87661e0a90bd.jpg
وأضاف ماسك ردا على سؤال أحد المستخدمين على "تويتر"، أنه سيؤيد حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، رون دي سانتس إذا ترشح للرئاسة.وأرجع قراره بأنه يفضل اختيار رئيس وسطي ومقبول لرئاسة عام 2024.وكان ديسانتيس قد فاز في وقت سابق من هذا الشهر على منافسه الديمقراطي تشارلي كريست بنحو 20 نقطة مئوية ليعاد انتخابه حاكما لفلوريدا ويعزز وضعه كأبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري.ويُنظر إلى ديسانتيس على أنه منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 بعدما أعلن ترامب قبل أيام ترشحه للرئاسة مرة أخرى.يذكر أن ماسك كان قد قال في يونيو/ حزيران الماضي، إنه يميل لدعم دي سانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024، معتبرا أن حاكم فلوريدا سيهزم بسهولة بايدن في الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20221105/بايدن-يقول-إن-إيلون-ماسك-اشترى-منصة-تنثر-الأكاذيب-في-أرجاء-العالم-1069844844.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1070185873_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a822f65428922fdeff46ec3cbf8f4393.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إيلون ماسك, تويتر, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إيلون ماسك, تويتر, العالم, أخبار العالم الآن
ماسك يؤكد أنه لن يدعم بايدن في انتخابات الرئاسة 2024
تابعنا عبر
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه أصيب بخيبة أمل وإحباط نتيجة طريقة الرئيس جو بايدن في إدارة البلاد، معلنا أنه لن يدعمه في انتخابات الرئاسة 2024.
وأضاف ماسك
ردا على سؤال أحد المستخدمين على "تويتر"، أنه سيؤيد حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، رون دي سانتس إذا ترشح للرئاسة.
وأرجع قراره بأنه يفضل اختيار رئيس وسطي ومقبول لرئاسة عام 2024.
وتابع "كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لبايدن، لكننا أصبنا بخيبة أمل شديدة".
وكان ديسانتيس قد فاز في وقت سابق من هذا الشهر على منافسه الديمقراطي تشارلي كريست بنحو 20 نقطة مئوية ليعاد انتخابه حاكما لفلوريدا ويعزز وضعه كأبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري.
ويُنظر إلى ديسانتيس على أنه منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 بعدما أعلن ترامب
قبل أيام ترشحه للرئاسة مرة أخرى.
يذكر أن ماسك كان قد قال في يونيو/ حزيران الماضي، إنه يميل لدعم دي سانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024، معتبرا أن حاكم فلوريدا سيهزم بسهولة بايدن
في الانتخابات.