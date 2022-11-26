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https://sputnikarabic.ae/20221126/مجلة-الجيش-الأمريكي-لديه-مشكلة-جنوده-الجدد-بدينون-للغاية-1070558098.html
مجلة: الجيش الأمريكي لديه مشكلة... جنوده الجدد بدينون للغاية
مجلة: الجيش الأمريكي لديه مشكلة... جنوده الجدد بدينون للغاية
قال المحارب القديم في القوات المسلحة الأوكرانية ستيف بينون إن الجيش الأمريكي تواجهه مشكلة سيئة للغاية، فالكثير من الأمريكيين يعانون من زيادة الوزن. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T09:16+0000
2022-11-26T09:16+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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تواجه القوات المسلحة جميع أنواع التحديات وسط المواجهات الجيوسياسية مع روسيا والصين. وفقًا لستيف بينون، فإن البنتاغون يعاني مؤخرًا من صداع جديد، والجنود الجدد بدينون للغاية، حسب مجلة "فورتي فايف 19".قال مؤلف المقال: "الآن يواجه الجيش مشكلة جديدة: الجنود الجدد يعانون من زيادة الوزن".ذكر الخبير أن الولايات المتحدة تجري دورات تحضيرية لجنود المستقبل، حيث يخضع المرشحون للخدمة في الجيش الأمريكي للتدريب الأساسي. أحد أهداف مثل هذه الأحداث هو تعديل وزن الجنود المحتملين. الحقيقة هي أن الكثير منهم يعانون من السمنة المفرطة.تواجه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نقصًا في المجندين هذا العام، أقل من 10.000 من 60.000 المخطط لتجنيدهم في القوات المسلحة. واتضح، أن العديد من الأمريكيين لا يستوفون معايير الخدمة العسكرية. على وجه الخصوص، لا تتوافق معايير الوزن لديهم مع معايير الوزن في الخدمة العسكرية. لهذا السبب تم إطلاق دورات خاصة في البلاد، حيث يتم إيلاء الكثير من الاهتمام للتدريب البدني.تقدر وزارة الدفاع أن 23% فقط من الشباب الأمريكيين مؤهلون للخدمة العسكرية. إنها غير مناسبة بشكل عام بسبب السمنة المنتشرة في الولايات المتحدة ووجود جرائم جنائية.
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مجلة: الجيش الأمريكي لديه مشكلة... جنوده الجدد بدينون للغاية

09:16 GMT 26.11.2022
© kollelngoomالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© kollelngoom
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قال المحارب القديم في القوات المسلحة الأوكرانية ستيف بينون إن الجيش الأمريكي تواجهه مشكلة سيئة للغاية، فالكثير من الأمريكيين يعانون من زيادة الوزن.
تواجه القوات المسلحة جميع أنواع التحديات وسط المواجهات الجيوسياسية مع روسيا والصين. وفقًا لستيف بينون، فإن البنتاغون يعاني مؤخرًا من صداع جديد، والجنود الجدد بدينون للغاية، حسب مجلة "فورتي فايف 19".
قال مؤلف المقال: "الآن يواجه الجيش مشكلة جديدة: الجنود الجدد يعانون من زيادة الوزن".
ذكر الخبير أن الولايات المتحدة تجري دورات تحضيرية لجنود المستقبل، حيث يخضع المرشحون للخدمة في الجيش الأمريكي للتدريب الأساسي. أحد أهداف مثل هذه الأحداث هو تعديل وزن الجنود المحتملين. الحقيقة هي أن الكثير منهم يعانون من السمنة المفرطة.
تواجه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نقصًا في المجندين هذا العام، أقل من 10.000 من 60.000 المخطط لتجنيدهم في القوات المسلحة. واتضح، أن العديد من الأمريكيين لا يستوفون معايير الخدمة العسكرية. على وجه الخصوص، لا تتوافق معايير الوزن لديهم مع معايير الوزن في الخدمة العسكرية. لهذا السبب تم إطلاق دورات خاصة في البلاد، حيث يتم إيلاء الكثير من الاهتمام للتدريب البدني.
تقدر وزارة الدفاع أن 23% فقط من الشباب الأمريكيين مؤهلون للخدمة العسكرية. إنها غير مناسبة بشكل عام بسبب السمنة المنتشرة في الولايات المتحدة ووجود جرائم جنائية.
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