https://sputnikarabic.ae/20221126/مجلس-الطاقة-الاستثنائي-للاتحاد-الأوروبي-ينعقد-في-13-ديسمبر-1070553304.html

مجلس الطاقة الاستثنائي للاتحاد الأوروبي ينعقد في 13 ديسمبر

مجلس الطاقة الاستثنائي للاتحاد الأوروبي ينعقد في 13 ديسمبر

قال وزير الصناعة والتجارة التشيكي، جوزيف سيكيلا، يوم الجمعة، إن مجلس الطاقة الاستثنائي القادم للاتحاد الأوروبي سيعقد في 13 ديسمبر. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

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براغ - سبوتنيك. وقال سيكيلا عبر تويتر:"لقد وصلت للتو من بروكسل، حيث ترأست مجلسي وزراء مهمين للطاقة. وفي الوقت نفسه، تمكنا أخيرًا من الاتفاق على موعد انعقاد مجلس الطاقة الاستثنائي المقبل، حيث سنناقش المقترحات المتعلقة بسقف الغاز".في يوم الثلاثاء، اقترحت المفوضية الأوروبية حدًا أقصى لسعر يبدأ إذا تجاوز سعر الشهر الأول في بورصة الغاز الهولندية 275 يورو بموجب مؤشر "تي تي إف" الهولندي (286 دولارًا) لمدة أسبوعين، وإذا كانت أسعار الصناديق في الوقت نفسه أعلى من 58 يورو. السعر المرجعي العالمي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام تداول متتالية.ويوم الخميس، قال وزير الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، في تعليق على عتبة الباب أمام مجلس الطاقة في بروكسل، إن ما لا يقل عن 15 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت على رفض خطة المفوضية للحد الأقصى للأسعار.وفشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف لسعر الغاز يوم الخميس ومن المتوقع أن يواصلوا مناقشة اقتراح المفوضية في اجتماعهم المقبل، وفقا لوزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو.ومنذ عام 2021، ارتفعت أسعار الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كجزء من الاتجاه العالمي بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022 واعتماد عدة حزم من العقوبات ضد موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تهدف أيضًا إلى كبح واردات الغاز الروسي، ما أدى إلى تسارع الزيادة في أسعار الطاقة.وصعد أمن الطاقة إلى قمة جدول الأعمال العالمي والوطني، مما أجبر الحكومات الأوروبية على اللجوء إلى تدابير الطوارئ.

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