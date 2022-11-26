https://sputnikarabic.ae/20221126/مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يواصل-بحث-إجراءات-تنفيذ-قرار-تصنيف-الحوثي-منظمة-إرهابية-1070568903.html

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يواصل بحث إجراءات تنفيذ قرار تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية"

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يواصل بحث إجراءات تنفيذ قرار تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية"

أشاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم السبت، "بمواقف السعودية والإمارات للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية". 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T14:58+0000

2022-11-26T14:58+0000

2022-11-26T14:58+0000

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وبحث المجلس، برئاسة رشاد محمد العليمي، "الإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.واستعرض المجلس، "الجهود الرئاسية والحكومية، لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن في اليمن، وتفعيل القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، وتحسين الإيرادات وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب هذه الإصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق أهدافها المنشودة".وجدد المجلس، "طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات الى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي"، محذرا في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.وأواخر الشهر الماضي، شهد الصراع في اليمن، تصعيداً هو الأول منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 6 أشهر من سريانها، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي جماعة "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرقي اليمن.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221120/رئيس-الأركان-اليمني-يدعو-المجتمع-الدولي-إلى-تصنيف-أنصار-الله-منظمة-إرهابية-1070363526.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله