https://sputnikarabic.ae/20221126/مجموعة-بي-إن-القطرية-تصدر-بيانا-بشأن-انقطاع-بثها-في-السعودية-1070565901.html

مجموعة "بي إن" القطرية تصدر بيانا بشأن انقطاع بثها في السعودية

مجموعة "بي إن" القطرية تصدر بيانا بشأن انقطاع بثها في السعودية

أصدرت مجموعة "بي إن" القطرية بيانا، اليوم السبت، بشأن انقطاع بثها في معظم أنحاء المملكة العربية السعودية دون سبب واضح. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

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2022-11-26T12:45+0000

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بطولة كأس العالم 2022

السعودية

رياضة

مجتمع

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وأوضحت مجموعة "بي إن" في بيانها الذي أرسلته إلى المشتركين: "نظرا لأمور خارجة عن إرادتنا، نشهد انقطاعا في الخدمة في السعودية، وهو ما يؤثر حاليا على تلفزيون "تود"، الشريك الرسمي لبث كأس العالم في قطر 2022. سنمدكم بمعلومات إضافية بمجرد توفرها".يشار إلى أن تلفزيون "تود" هو خدمة البث المباشر لكأس العالم في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.يذكر أن عددا من المشتركين في السعودية أفادوا بأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة منذ انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال أحدهم إن الخدمة انقطعت بالكامل قبل حوالي ساعة من بث حفل الافتتاح الأحد، فيما أفاد آخر بأن الخدمة لا تزال تعمل لكن لفترة وجيزة لمدة لا تزيد عن 10 دقائق قبل ظهور رسالة تفيد بوجود خطأ.من ناحية أخرى، لم تصدر الحكومة السعودية أي رد رسمي حول أسباب تلك المشكلة، فيما تظهر رسالة للمستخدمين تقول "عذرا، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الإعلام".وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعتبر هذه هي النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام في المنطقة العربية وثاني بطولة من نوعها تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.

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