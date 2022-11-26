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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/مدرب-أمريكا-السياسة-لن-تدخل-في-المباراة-المصيرية-ضد-إيران-بمونديال-قطر-2022-1070573282.html
مدرب أمريكا: السياسة لن تدخل في المباراة المصيرية ضد إيران بمونديال قطر 2022
مدرب أمريكا: السياسة لن تدخل في المباراة المصيرية ضد إيران بمونديال قطر 2022
أكد مدرب المنتخب الأمريكي غريغ بيرهالتر، أن "السياسة لن تدخل في مباراة بلاده المصيرية ضد إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، الثلاثاء... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T16:38+0000
2022-11-26T16:38+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيرهالتر، في مؤتمر صحفي، إن "الشيء الذي يميز كرة القدم هو أنك تقابل العديد من الأشخاص المختلفين من جميع أنحاء العالم، ويجمعكم حب مشترك لهذه الرياضة"، متوقعا أن تكون المنافسة شديدة بسبب رغبة كلا المنتخبين العبور إلى الدور الثاني.وأضاف: "ليس بسبب السياسة أو بسبب العلاقات بين بلدينا. نحن لاعبو كرة قدم وسنتنافس وسيتنافسون بدورهم، وهذا كل ما في الأمر".وتتصدر إنجلترا بـ4 نقاط مقابل 3 لإيران و2 للولايات المتحدة ونقطة لويلز. وستكون المواجهة المنتظرة إعادة لمباراة كأس العالم 1998، التي فازت بها إيران 2 - 1 في دور المجموعات.وستكون الولايات المتحدة بحاجة للفوز للتأهل للدور الثاني، في حين قد يكون التعادل كافيا لإيران إذا ما خدمتها نتيجة إنجلترا وويلز، للعبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها.
https://sputnikarabic.ae/20221125/إيران-تستغل-طرد-حارس-ويلز-وتحقق-فوزا-قاتلا-في-الوقت-الضائع-1070539529.html
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أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

مدرب أمريكا: السياسة لن تدخل في المباراة المصيرية ضد إيران بمونديال قطر 2022

16:38 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / Fadel Sennaمدرب منتخب إيران البرتغالي كارلوس كيروش (يسار) يصافح المهاجم الإيراني مهدي تاريمي عقب مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إنجلترا وإيران على ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 21 نوفمبر 2022.
مدرب منتخب إيران البرتغالي كارلوس كيروش (يسار) يصافح المهاجم الإيراني مهدي تاريمي عقب مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إنجلترا وإيران على ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 21 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
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أكد مدرب المنتخب الأمريكي غريغ بيرهالتر، أن "السياسة لن تدخل في مباراة بلاده المصيرية ضد إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، الثلاثاء المقبل".
وقال بيرهالتر، في مؤتمر صحفي، إن "الشيء الذي يميز كرة القدم هو أنك تقابل العديد من الأشخاص المختلفين من جميع أنحاء العالم، ويجمعكم حب مشترك لهذه الرياضة"، متوقعا أن تكون المنافسة شديدة بسبب رغبة كلا المنتخبين العبور إلى الدور الثاني.
مباراة إيران وويلز في مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
إيران تستغل طرد حارس ويلز وتحقق فوزا قاتلا في الوقت الضائع
أمس, 12:37 GMT
وأضاف: "ليس بسبب السياسة أو بسبب العلاقات بين بلدينا. نحن لاعبو كرة قدم وسنتنافس وسيتنافسون بدورهم، وهذا كل ما في الأمر".
وتتصدر إنجلترا بـ4 نقاط مقابل 3 لإيران و2 للولايات المتحدة ونقطة لويلز. وستكون المواجهة المنتظرة إعادة لمباراة كأس العالم 1998، التي فازت بها إيران 2 - 1 في دور المجموعات.
وستكون الولايات المتحدة بحاجة للفوز للتأهل للدور الثاني، في حين قد يكون التعادل كافيا لإيران إذا ما خدمتها نتيجة إنجلترا وويلز، للعبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها.
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