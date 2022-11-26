https://sputnikarabic.ae/20221126/مدرب-أمريكا-السياسة-لن-تدخل-في-المباراة-المصيرية-ضد-إيران-بمونديال-قطر-2022-1070573282.html
مدرب أمريكا: السياسة لن تدخل في المباراة المصيرية ضد إيران بمونديال قطر 2022
مدرب أمريكا: السياسة لن تدخل في المباراة المصيرية ضد إيران بمونديال قطر 2022
أكد مدرب المنتخب الأمريكي غريغ بيرهالتر، أن "السياسة لن تدخل في مباراة بلاده المصيرية ضد إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، الثلاثاء... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T16:38+0000
2022-11-26T16:38+0000
2022-11-26T16:38+0000
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وقال بيرهالتر، في مؤتمر صحفي، إن "الشيء الذي يميز كرة القدم هو أنك تقابل العديد من الأشخاص المختلفين من جميع أنحاء العالم، ويجمعكم حب مشترك لهذه الرياضة"، متوقعا أن تكون المنافسة شديدة بسبب رغبة كلا المنتخبين العبور إلى الدور الثاني.وأضاف: "ليس بسبب السياسة أو بسبب العلاقات بين بلدينا. نحن لاعبو كرة قدم وسنتنافس وسيتنافسون بدورهم، وهذا كل ما في الأمر".وتتصدر إنجلترا بـ4 نقاط مقابل 3 لإيران و2 للولايات المتحدة ونقطة لويلز. وستكون المواجهة المنتظرة إعادة لمباراة كأس العالم 1998، التي فازت بها إيران 2 - 1 في دور المجموعات.وستكون الولايات المتحدة بحاجة للفوز للتأهل للدور الثاني، في حين قد يكون التعادل كافيا لإيران إذا ما خدمتها نتيجة إنجلترا وويلز، للعبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها.
https://sputnikarabic.ae/20221125/إيران-تستغل-طرد-حارس-ويلز-وتحقق-فوزا-قاتلا-في-الوقت-الضائع-1070539529.html
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أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مدرب أمريكا: السياسة لن تدخل في المباراة المصيرية ضد إيران بمونديال قطر 2022
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أكد مدرب المنتخب الأمريكي غريغ بيرهالتر، أن "السياسة لن تدخل في مباراة بلاده المصيرية ضد إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، الثلاثاء المقبل".
وقال بيرهالتر، في مؤتمر صحفي
، إن "الشيء الذي يميز كرة القدم هو أنك تقابل العديد من الأشخاص المختلفين من جميع أنحاء العالم، ويجمعكم حب مشترك لهذه الرياضة"، متوقعا أن تكون المنافسة شديدة بسبب رغبة كلا المنتخبين العبور إلى الدور الثاني.
وأضاف: "ليس بسبب السياسة أو بسبب العلاقات بين بلدينا. نحن لاعبو كرة قدم وسنتنافس وسيتنافسون بدورهم، وهذا كل ما في الأمر".
وتتصدر إنجلترا بـ4 نقاط مقابل 3 لإيران و2 للولايات المتحدة ونقطة لويلز. وستكون المواجهة المنتظرة إعادة لمباراة كأس العالم 1998، التي فازت بها إيران 2 - 1 في دور المجموعات.
وستكون الولايات المتحدة بحاجة للفوز للتأهل للدور الثاني، في حين قد يكون التعادل كافيا لإيران إذا ما خدمتها نتيجة إنجلترا وويلز، للعبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها.