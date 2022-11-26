عربي
https://sputnikarabic.ae/20221126/مصرع-15-شخصا-في-هجوم-لمسلحين-شمال-غرب-نيجيريا-1070553201.html
مصرع 15 شخصا في هجوم لمسلحين شمال غرب نيجيريا
مصرع 15 شخصا في هجوم لمسلحين شمال غرب نيجيريا
لقي مالا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في هجمات شنها مسلحون على ثلاث مناطق في ولاية كادونا المضطربة في شمال غرب نيجيريا. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T01:38+0000
2022-11-26T01:38+0000
نيجيريا
تنظيم داعش الإرهابي
بوكو حرام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101789/66/1017896678_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3df6bb4e1f7fcd312f6c3246a03df453.jpg
موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "بانش" المحلية نقلاً عن مفوض أمن الدولة صموئيل أروان، قوله، "بمنطقة جيوا (الحكومية المحلية في ولاية كادونا)، قتل 11 من السكان المحليين، وحالتي وفاة في كلا من منطقتي بيرنين جواري و كاجورو".وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي "بوكو حرام" و"تنظيم داعش في غرب إفريقيا".كما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101789/66/1017896678_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_f661f10ef539b33380abecbfe702d042.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نيجيريا, تنظيم داعش الإرهابي, بوكو حرام
نيجيريا, تنظيم داعش الإرهابي, بوكو حرام

مصرع 15 شخصا في هجوم لمسلحين شمال غرب نيجيريا

01:38 GMT 26.11.2022
© AP Photo / Gbenga Olamikanنيجيريا
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Gbenga Olamikan
تابعنا عبرTelegram
لقي مالا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في هجمات شنها مسلحون على ثلاث مناطق في ولاية كادونا المضطربة في شمال غرب نيجيريا.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "بانش" المحلية نقلاً عن مفوض أمن الدولة صموئيل أروان، قوله، "بمنطقة جيوا (الحكومية المحلية في ولاية كادونا)، قتل 11 من السكان المحليين، وحالتي وفاة في كلا من منطقتي بيرنين جواري و كاجورو".
وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي "بوكو حرام" و"تنظيم داعش في غرب إفريقيا".
كما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала