https://sputnikarabic.ae/20221126/مصرع-15-شخصا-في-هجوم-لمسلحين-شمال-غرب-نيجيريا-1070553201.html
مصرع 15 شخصا في هجوم لمسلحين شمال غرب نيجيريا
مصرع 15 شخصا في هجوم لمسلحين شمال غرب نيجيريا
لقي مالا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في هجمات شنها مسلحون على ثلاث مناطق في ولاية كادونا المضطربة في شمال غرب نيجيريا. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T01:38+0000
2022-11-26T01:38+0000
2022-11-26T01:38+0000
نيجيريا
تنظيم داعش الإرهابي
بوكو حرام
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "بانش" المحلية نقلاً عن مفوض أمن الدولة صموئيل أروان، قوله، "بمنطقة جيوا (الحكومية المحلية في ولاية كادونا)، قتل 11 من السكان المحليين، وحالتي وفاة في كلا من منطقتي بيرنين جواري و كاجورو".وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي "بوكو حرام" و"تنظيم داعش في غرب إفريقيا".كما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نيجيريا, تنظيم داعش الإرهابي, بوكو حرام
نيجيريا, تنظيم داعش الإرهابي, بوكو حرام
مصرع 15 شخصا في هجوم لمسلحين شمال غرب نيجيريا
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لقي مالا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في هجمات شنها مسلحون على ثلاث مناطق في ولاية كادونا المضطربة في شمال غرب نيجيريا.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "بانش" المحلية نقلاً عن مفوض أمن الدولة صموئيل أروان، قوله، "بمنطقة جيوا (الحكومية المحلية في ولاية كادونا)، قتل 11 من السكان المحليين، وحالتي وفاة في كلا من منطقتي بيرنين جواري و كاجورو".
وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي "بوكو حرام" و"تنظيم داعش
في غرب إفريقيا".
كما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.