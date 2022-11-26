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https://sputnikarabic.ae/20221126/مصرع-8-أشخاص-في-انهيار-أرضي-بجزيرة-إسكيا-الإيطالية-1070564819.html
مصرع 8 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية
مصرع 8 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية
أعلن وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، مصرع 8 أشخاص، في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا، وهي جزيرة تبعد حوالي 30 كيلومترا عن نابولي. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T12:07+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير الإيطالي، في تصريحات نقلتها وكالة "أنسا" الرسمية، اليوم السبت: "لقي 8 أشخاص مصرعهم، في الانهيار الأرضي بجزيرة إسكيا".وذكرت وكالة الأنباء "أنسا" الإيطالية أن ما لا يقل عن 10 مبان قد انهارت وفقد المزيد من الأشخاص، بينهم ثلاثة أطفال على الأقل.وتقطعت السبل بما لا يقل عن 100 شخص في أجزاء منعزلة من الجزيرة، فيما حث عمدة الجزيرة الأهالي على البقاء في منازلهم.وتواصلت جهود رجال الإطفاء لإنقاذ المتضرين، إذ تم إرسال التعزيزات من مدينة نابولي القريبة، لكنهم واجهوا صعوبات في الوصول إلى الجزيرة سواء بواسطة زوارق آلية أو مروحيات بسبب أحوال الطقس.
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أخبار العالم الآن, إيطاليا
أخبار العالم الآن, إيطاليا

مصرع 8 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية

12:07 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUTانهيار مبنى بعد انفجار غازي في صقلية، إيطاليا
انهيار مبنى بعد انفجار غازي في صقلية، إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلن وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، مصرع 8 أشخاص، في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا، وهي جزيرة تبعد حوالي 30 كيلومترا عن نابولي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير الإيطالي، في تصريحات نقلتها وكالة "أنسا" الرسمية، اليوم السبت: "لقي 8 أشخاص مصرعهم، في الانهيار الأرضي بجزيرة إسكيا".
وذكرت وكالة الأنباء "أنسا" الإيطالية أن ما لا يقل عن 10 مبان قد انهارت وفقد المزيد من الأشخاص، بينهم ثلاثة أطفال على الأقل.
وتقطعت السبل بما لا يقل عن 100 شخص في أجزاء منعزلة من الجزيرة، فيما حث عمدة الجزيرة الأهالي على البقاء في منازلهم.
وتواصلت جهود رجال الإطفاء لإنقاذ المتضرين، إذ تم إرسال التعزيزات من مدينة نابولي القريبة، لكنهم واجهوا صعوبات في الوصول إلى الجزيرة سواء بواسطة زوارق آلية أو مروحيات بسبب أحوال الطقس.
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