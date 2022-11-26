https://sputnikarabic.ae/20221126/مصر-تسجل-250-ألف-نسمة-زيادة-سكانية-في-56-يوما-1070580492.html
مصر تسجل 250 ألف نسمة زيادة سكانية في 56 يوما
مصر تسجل 250 ألف نسمة زيادة سكانية في 56 يوما
سجلت مصر زيادة سكانية قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما، ليتجاوز عدد سكانها في الداخل 104 ملايين نسمة، حسب إحصائيات حكومية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
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أعلن ذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.ولفت بيان الإحصاء إلى أن عدد سكان مصر في الداخل أصبح 104 ملايين و250 ألف نسمة، وفقا لآخر إحصائية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتأتي مصر في المرتبة الأولى عربيا والـ 3 في القارة الأفريقية، بينما تحتل المرتبة رقم 14 عالميا من حيث عدد سكانها.وتمثل محافظة القاهرة أكثر المحافظات المصرية من حيث الكثافة السكانية، التي وصلت إلى 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ 9.4 مليون نسمة، بينما سجلت محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكانا بـ 114.1 ألف نسمة، حسبما جاء في بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
https://sputnikarabic.ae/20220221/فرد-زيادة-كل-20-ثانية-عدد-سكان-مصر-في-الداخل-يصل-إلى-103-ملايين-نسمة-غدا-1058967165.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تسجل 250 ألف نسمة زيادة سكانية في 56 يوما
21:02 GMT 26.11.2022 (تم التحديث: 21:03 GMT 26.11.2022) تابعنا عبر
سجلت مصر زيادة سكانية قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما، ليتجاوز عدد سكانها في الداخل 104 ملايين نسمة، حسب إحصائيات حكومية.
أعلن ذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، حسبما ذكر
موقع "مصراوي" المصري.
ولفت بيان الإحصاء إلى أن عدد سكان مصر
في الداخل أصبح 104 ملايين و250 ألف نسمة، وفقا لآخر إحصائية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتأتي مصر في المرتبة الأولى عربيا والـ 3 في القارة الأفريقية، بينما تحتل المرتبة رقم 14 عالميا من حيث عدد سكانها.
وتمثل محافظة القاهرة أكثر المحافظات المصرية من حيث الكثافة السكانية
، التي وصلت إلى 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ 9.4 مليون نسمة، بينما سجلت محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكانا بـ 114.1 ألف نسمة، حسبما جاء في بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.