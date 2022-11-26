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https://sputnikarabic.ae/20221126/نائب-بالكنيست-الإسرائيلي-عن-حزب-نتنياهو-قطر-دولة-عدو-بامتياز-1070580931.html
نائب بالكنيست الإسرائيلي عن حزب نتنياهو: قطر "دولة عدو" بامتياز
نائب بالكنيست الإسرائيلي عن حزب نتنياهو: قطر "دولة عدو" بامتياز
غرد نائب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، من حزب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن قطر، معتبرا أنها "دولة عدو بامتياز". 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T21:11+0000
2022-11-26T21:11+0000
قطر
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أخبار إسرائيل اليوم
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وقال "عميحاي شيكلي" من حزب "الليكود" في تغريدة بحسابه على تويتر باللغتين العبرية والعربية: "قطر هي دولة إسلامية ديكتاتورية متطرفة معادية للسامية حتى النخاع قمعية تقمع حقوق الإنسان".وتابع "شيكلي" قوله إن "قطر هي الوجه السني لإيران وهي الممولة الرئيسية لحماس الإرهابية والإخوان المسلمون ومنظمات إرهابية أخرى".ومضى بقوله "لا تتوقعوا أي شيء من هذه الدويلة لا ينفع أن تخيب أمالكم منها هذه هي دولة عدو بامتياز".ولم يذكر عضو الكنيست الإسرائيلي السبب وراء مزاعمه حول الدولة الخليجية، لكن تعليقات متابعيه، كان معظمها حول تعامل الجمهور العربي في كأس العالم مع المراسلين الإسرائيليين الذين يغطون المونديال.وكان مراسلون إسرائيليون يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، اشتكوا من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم.وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.وفي أكثر من مناسبة، أكدت قطر احترامها "لحالة التنوع الثقافي لجمهور المونديال في إطار حرصها على تكريس قيم السلم الاجتماعي واحترام وقبول الآخر".وأكدت أن "ما ينتظره المجتمع القطري بالمقابل من هذا الجمهور من مراعاة لقيمه وعاداته".وتستضيف قطر البطولة الكروية الأشهر في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الاول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221123/كيف-تعامل-المشجعون-العرب-مع-الإعلام-الإسرائيلي-في-قطر-1070483404.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نائب بالكنيست الإسرائيلي عن حزب نتنياهو: قطر "دولة عدو" بامتياز

21:11 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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غرد نائب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، من حزب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن قطر، معتبرا أنها "دولة عدو بامتياز".
وقال "عميحاي شيكلي" من حزب "الليكود" في تغريدة بحسابه على تويتر باللغتين العبرية والعربية: "قطر هي دولة إسلامية ديكتاتورية متطرفة معادية للسامية حتى النخاع قمعية تقمع حقوق الإنسان".
وتابع "شيكلي" قوله إن "قطر هي الوجه السني لإيران وهي الممولة الرئيسية لحماس الإرهابية والإخوان المسلمون ومنظمات إرهابية أخرى".
ومضى بقوله "لا تتوقعوا أي شيء من هذه الدويلة لا ينفع أن تخيب أمالكم منها هذه هي دولة عدو بامتياز".
ولم يذكر عضو الكنيست الإسرائيلي السبب وراء مزاعمه حول الدولة الخليجية، لكن تعليقات متابعيه، كان معظمها حول تعامل الجمهور العربي في كأس العالم مع المراسلين الإسرائيليين الذين يغطون المونديال.
وكان مراسلون إسرائيليون يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، اشتكوا من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم.
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وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.
وفي أكثر من مناسبة، أكدت قطر احترامها "لحالة التنوع الثقافي لجمهور المونديال في إطار حرصها على تكريس قيم السلم الاجتماعي واحترام وقبول الآخر".
وأكدت أن "ما ينتظره المجتمع القطري بالمقابل من هذا الجمهور من مراعاة لقيمه وعاداته".
وتستضيف قطر البطولة الكروية الأشهر في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الاول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.
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