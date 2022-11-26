https://sputnikarabic.ae/20221126/هاربن-الصينية-تعود-إلى-قيود-كوفيد-19-على-الحياة-العامة-مع-تزايد-الحالات-1070565229.html
هاربن الصينية تعود إلى قيود "كوفيد-19" على الحياة العامة مع تزايد الحالات
هاربن الصينية تعود إلى قيود "كوفيد-19" على الحياة العامة مع تزايد الحالات
أعلنت السلطات في مدينة هاربن، عاصمة منطقة هيلونغجيانغ في أقصى شمال الصين، قيودا واسعة النطاق، اليوم السبت، بعد أن أعادت مدن رئيسية أخرى عمليات الإغلاق لكبح... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T12:25+0000
2022-11-26T12:25+0000
2022-11-26T12:25+0000
العالم
الصين
فيروس كورونا
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وأبلغت هاربن عن 117 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد -19" و53 حالة دون أعراض خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصفته إدارة المدينة بأنه وضع "خطير للغاية".وقالت السلطات إن اختبار عشرات الأشخاص يوميا إيجابي في هاربين بعد عودتهم من مناطق صينية أخرى، مضيفة أن هذا يشكل خطرا من انتقال الفيروس بشكل متكرر إلى أجزاء مختلفة من المدينة، ما يؤدي إلى سلاسل عدوى متعددة.يُطلب من جميع السكان تجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية. وسيتم إغلاق مراكز التسوق اعتبارا من اليوم السبت، بينما ستبقى محلات السوبر ماركت مفتوحة في ظل ظروف صارمة. يجب ارتداء أغطية الوجه في الهواء الطلق.
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العالم, الصين, فيروس كورونا
العالم, الصين, فيروس كورونا
هاربن الصينية تعود إلى قيود "كوفيد-19" على الحياة العامة مع تزايد الحالات
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أعلنت السلطات في مدينة هاربن، عاصمة منطقة هيلونغجيانغ في أقصى شمال الصين، قيودا واسعة النطاق، اليوم السبت، بعد أن أعادت مدن رئيسية أخرى عمليات الإغلاق لكبح انتشار فيروس كورونا.
وأبلغت هاربن عن 117 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد -19" و53 حالة دون أعراض خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصفته إدارة المدينة بأنه وضع "خطير للغاية".
وقالت السلطات إن اختبار عشرات الأشخاص يوميا إيجابي في هاربين بعد عودتهم من مناطق صينية أخرى، مضيفة أن هذا يشكل خطرا من انتقال الفيروس بشكل متكرر إلى أجزاء مختلفة من المدينة، ما يؤدي إلى سلاسل عدوى متعددة.
يُطلب من جميع السكان تجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية. وسيتم إغلاق مراكز التسوق اعتبارا من اليوم السبت، بينما ستبقى محلات السوبر ماركت مفتوحة في ظل ظروف صارمة. يجب ارتداء أغطية الوجه في الهواء الطلق.