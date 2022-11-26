https://sputnikarabic.ae/20221126/واشنطن-تتدخل-بشكل-صارخ-في-شؤون-روسيا-من-خلال-انتقاد-حظر-الدعاية-للمثليين-1070553454.html
واشنطن "تتدخل بشكل صارخ" في شؤون روسيا من خلال انتقاد حظر الدعاية للمثليين
واشنطن "تتدخل بشكل صارخ" في شؤون روسيا من خلال انتقاد حظر الدعاية للمثليين
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن المسؤولين الأمريكيين يتدخلون بشكل صارخ في شؤون روسيا الاتحادية، منتقدين القانون الذي يحظر الدعاية للمثليين. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T03:11+0000
2022-11-26T03:11+0000
2022-11-26T03:11+0000
روسيا
الولايات
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر إن الحظر الروسي على دعاية المثليين "سيكون ضربة خطيرة أخرى لحرية التعبير وحقوق الإنسان" ودعا المشرعين الروس إلى سحب مشروع القانون ذي الصلة.وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان: "نعتبر مثل هذه التصريحات تدخلا جسيما في شؤوننا الداخلية"، وتدعو روسيا باستمرار إلى حماية القيم الأسرية التقليدية.وأضاف البيان "نحن نتحدث بصراحة عن رفضنا لمحاولات الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، لفرض أفكار ليبرالية زائفة ومنحرفة حول حقوق الإنسان على بلدان أخرى".ودعت السفارة الولايات المتحدة إلى احترام خيار الشعب الروسي فيما يتعلق بالالتزام بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي تحدد الهوية المدنية الروسية.في وقت سابق من هذا الأسبوع، أقر مجلس الدوما في الاتحاد الروسي (مجلس النواب في البرلمان الروسي) قانونا يحظر الترويج للدعاية للمثليين والميل الجنسي للأطفال وإعادة تحديد الجنس في الإعلانات ووسائل الإعلام والكتب والأفلام والخدمات السمعية البصرية.على أن يواجه المخالفون غرامة تصل إلى 10 ملايين روبل (165000 دولار). لا يزال التشريع بحاجة إلى تمرير مجلس الاتحاد (الغرفة العليا)، وتوقيعه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.بالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الدوما قانونا تقنيا من شأنه أن يضمن دخول حظر على العملاء الأجانب للعمل في هيئات وزارة الخارجية في البلاد، وعقد مسيرات، فضلا عن عدد من القيود الأخرى، بما في ذلك حظر التعليم في المدارس. علاوة على ذلك، أدخل مجلس الدوما تعديلات تنص على الحرمان من الجنسية الروسية المكتسبة للاستسلام أو التهرب من الخدمة العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20200703/بوتين-رفع-علم-المثلية-الجنسية-على-السفارة-الأمريكية-يدل-على-من-يعمل-هناك-صورة-1045907686.html
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روسيا, الولايات, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن "تتدخل بشكل صارخ" في شؤون روسيا من خلال انتقاد حظر الدعاية للمثليين
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قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن المسؤولين الأمريكيين يتدخلون بشكل صارخ في شؤون روسيا الاتحادية، منتقدين القانون الذي يحظر الدعاية للمثليين.
واشنطن - سبوتنيك
. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر إن الحظر الروسي على دعاية المثليين "سيكون ضربة خطيرة أخرى لحرية التعبير وحقوق الإنسان" ودعا المشرعين الروس إلى سحب مشروع القانون ذي الصلة.
وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان: "نعتبر مثل هذه التصريحات تدخلا جسيما في شؤوننا الداخلية"، وتدعو روسيا باستمرار إلى حماية القيم الأسرية التقليدية.
وأضاف البيان "نحن نتحدث بصراحة عن رفضنا لمحاولات الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، لفرض أفكار ليبرالية زائفة ومنحرفة حول حقوق الإنسان على بلدان أخرى".
ودعت السفارة الولايات المتحدة إلى احترام خيار الشعب الروسي فيما يتعلق بالالتزام بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي تحدد الهوية المدنية الروسية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أقر مجلس الدوما في الاتحاد الروسي (مجلس النواب في البرلمان الروسي) قانونا يحظر الترويج للدعاية للمثليين والميل الجنسي للأطفال وإعادة تحديد الجنس في الإعلانات ووسائل الإعلام والكتب والأفلام والخدمات السمعية البصرية.
على أن يواجه المخالفون غرامة تصل إلى 10 ملايين روبل (165000 دولار). لا يزال التشريع بحاجة إلى تمرير مجلس الاتحاد (الغرفة العليا)، وتوقيعه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الدوما قانونا تقنيا من شأنه أن يضمن دخول حظر على العملاء الأجانب للعمل في هيئات وزارة الخارجية في البلاد، وعقد مسيرات، فضلا عن عدد من القيود الأخرى، بما في ذلك حظر التعليم في المدارس. علاوة على ذلك، أدخل مجلس الدوما تعديلات تنص على الحرمان من الجنسية الروسية المكتسبة
للاستسلام أو التهرب من الخدمة العسكرية.