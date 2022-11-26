https://sputnikarabic.ae/20221126/وزير-الدفاع-الفرنسي-يشيد-بـالعلاقة-الاستراتيجية-الوثيقة-مع-إندونيسيا-1070557855.html
وزير الدفاع الفرنسي يشيد بـ"العلاقة الاستراتيجية الوثيقة" مع إندونيسيا
وزير الدفاع الفرنسي يشيد بـ"العلاقة الاستراتيجية الوثيقة" مع إندونيسيا
أشاد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، بالعلاقات الوثيقة بين بلاده وإندونيسيا وذلك بعد صفقة طائرات مقاتلة بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعها في وقت سابق من... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T09:10+0000
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وصرح ليكورنو، خلال لقاء جمعه بنظيره الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في جاكارتا بأن "هناك علاقة استراتيجية قوية تولد بين إندونيسيا وفرنسا".وقدمت إندونيسيا في وقت سابق، طلبا بشراء 42 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال في صفقة بقيمة 8.1 مليار دولار تم الاتفاق عليها في فبراير/ شباط الماضي، فيما يجري البلدان محادثات بشأن شراء غواصتين هجوميتين فرنسيتين من طراز "سكوربين".والتقى ليكورنو بسوبيانتو في الوقت الذي تستعد فيه إندونيسيا لتولي الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث تم قبول فرنسا كدولة مراقبة في منصة الدفاع "إيه دي إم إم – بلاس"، التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ووصف ليكورنو في تغريدة قبول بلاده في هذا الدور بأنه "اعتراف باستثماراتنا في الأمن والاستقرار الإقليميين".وقال ليكورنو إن فرنسا تريد تعزيز العلاقات في جنوب شرق آسيا "لتكون في وضع يمكنها من محاربة التصعيد وإعادة التسلح وتكون في وضع يسمح لها بممارسة دور دبلوماسي ذي مصداقية".وأضاف أن فرنسا بحاجة أيضا إلى الاستمرار في المشاركة "السياسية" في المنطقة ، مشددا على أن باريس تريد أن تلعب دورا متعدد الأطراف في المنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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وزير الدفاع الفرنسي يشيد بـ"العلاقة الاستراتيجية الوثيقة" مع إندونيسيا
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أشاد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، بالعلاقات الوثيقة بين بلاده وإندونيسيا وذلك بعد صفقة طائرات مقاتلة بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعها في وقت سابق من هذا العام.
وصرح ليكورنو، خلال لقاء جمعه بنظيره الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في جاكارتا بأن "هناك علاقة استراتيجية قوية تولد بين إندونيسيا وفرنسا".
وقدمت إندونيسيا في وقت سابق، طلبا بشراء 42 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال في صفقة بقيمة 8.1 مليار دولار تم الاتفاق عليها في فبراير/ شباط الماضي، فيما يجري البلدان محادثات بشأن شراء غواصتين هجوميتين فرنسيتين من طراز "سكوربين".
والتقى ليكورنو بسوبيانتو في الوقت الذي تستعد فيه إندونيسيا لتولي الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث تم قبول فرنسا كدولة مراقبة في منصة الدفاع "إيه دي إم إم – بلاس"
، التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ووصف ليكورنو في تغريدة قبول بلاده في هذا الدور بأنه "اعتراف باستثماراتنا في الأمن والاستقرار الإقليميين".
وقال ليكورنو إن فرنسا تريد تعزيز العلاقات في جنوب شرق آسيا "لتكون في وضع يمكنها من محاربة التصعيد وإعادة التسلح وتكون في وضع يسمح لها بممارسة دور دبلوماسي ذي مصداقية".
وأضاف أن فرنسا بحاجة أيضا إلى الاستمرار في المشاركة "السياسية" في المنطقة ، مشددا على أن باريس تريد أن تلعب دورا متعدد الأطراف في المنطقة.