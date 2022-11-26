https://sputnikarabic.ae/20221126/وفاة-إسرائيلي-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-في-تفجير-مزدوج-بالقدس-الغربية-الأربعاء-1070573635.html
وفاة إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها في تفجير مزدوج بالقدس الغربية الأربعاء
وفاة إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها في تفجير مزدوج بالقدس الغربية الأربعاء
لفظ مواطن إسرائيلي أنفاسه، مساء اليوم السبت، متأثرا بجراح أصيب بها قبل ثلاثة أيام في تفجير مزدوج بالقدس الغربية، ما يرفع حصيلة قتلى الهجوم إلى إثنين. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T16:40+0000
2022-11-26T16:40+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلن مستشفى شعاري تسيديك بالقدس، وفاة تيدسا تشوما البالغ من العمر 50 عاما، والذي أصيب بجروح قاتلة في الهجوم المزدوج يوم الأربعاء".وأضافت "بذلك يرتفع عدد القتلى في الهجوم الذي قتل فيه أرييه شيشوبك البالغ من العمر 16 عامًا إلى إثنين".والأربعاء الماضي، قالت الشرطة الإسرائيلية، إن تفجيرين وقعا بعبوات ناسفة، الأول عند محطة للحافلات قرب بلدة "جفعات شاؤول"، فيما وقع الثاني في راموت في القدس الغربية أيضا، وأسفرا عن مقتل إسرائيلي وإصابة 19، بينهم 3 إصاباتهم خطيرة.ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولا تزال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجهل هوية منفذيه.وبحسب القناة "13" الإسرائيلية الخاصة: "لم تكن كاميرات بلدية القدس (الإسرائيلية) تعمل وقت الهجوم - مما يجعل من الصعب محاولة فهم متى ومن زرع العبوات".
https://sputnikarabic.ae/20221123/مسؤول-أمني-إسرائيلي-إذا-كان-قطاع-غزة-وراء-تفجيري-القدس-فسوف-يدفعون-الثمن-1070485854.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
وفاة إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها في تفجير مزدوج بالقدس الغربية الأربعاء
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لفظ مواطن إسرائيلي أنفاسه، مساء اليوم السبت، متأثرا بجراح أصيب بها قبل ثلاثة أيام في تفجير مزدوج بالقدس الغربية، ما يرفع حصيلة قتلى الهجوم إلى إثنين.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلن مستشفى شعاري تسيديك بالقدس، وفاة تيدسا تشوما البالغ من العمر 50 عاما، والذي أصيب بجروح قاتلة في الهجوم المزدوج يوم الأربعاء".
وأضافت "بذلك يرتفع عدد القتلى في الهجوم الذي قتل فيه أرييه شيشوبك البالغ من العمر 16 عامًا إلى إثنين".
والأربعاء الماضي، قالت الشرطة الإسرائيلية، إن تفجيرين وقعا بعبوات ناسفة
، الأول عند محطة للحافلات قرب بلدة "جفعات شاؤول"، فيما وقع الثاني في راموت في القدس الغربية أيضا، وأسفرا عن مقتل إسرائيلي وإصابة 19، بينهم 3 إصاباتهم خطيرة.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولا تزال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجهل هوية منفذيه.
وبحسب القناة "13" الإسرائيلية الخاصة: "لم تكن كاميرات بلدية القدس
(الإسرائيلية) تعمل وقت الهجوم - مما يجعل من الصعب محاولة فهم متى ومن زرع العبوات".