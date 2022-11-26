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وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي
وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي
أفادة وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم السبت بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".هذا وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.
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العالم, وزير, ةوزارة الخارجية البيلاروسي
العالم, وزير, ةوزارة الخارجية البيلاروسي

وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

13:45 GMT 26.11.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 26.11.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي
وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أفادة وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم السبت بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.
وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".
هذا وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.
وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.
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