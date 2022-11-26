https://sputnikarabic.ae/20221126/وفاة-وزير-الخارجية-البيلاروسي-فلاديمير-ماكي-1070567290.html
وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي
وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي
أفادة وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم السبت بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T13:45+0000
2022-11-26T13:45+0000
2022-11-26T13:52+0000
العالم
وزير
ةوزارة الخارجية البيلاروسي
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وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".هذا وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, وزير, ةوزارة الخارجية البيلاروسي
العالم, وزير, ةوزارة الخارجية البيلاروسي
وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي
13:45 GMT 26.11.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 26.11.2022) تابعنا عبر
أفادة وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم السبت بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.
وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".
هذا وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.
وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.