https://sputnikarabic.ae/20221126/وقفة-احتجاجية-في-براغ-ضد-سياسات-الحكومة-التشيكية-بشأن-أوكرانيا-والطاقة-1070581393.html
وقفة احتجاجية في براغ ضد سياسات الحكومة التشيكية بشأن أوكرانيا والطاقة
وقفة احتجاجية في براغ ضد سياسات الحكومة التشيكية بشأن أوكرانيا والطاقة
نظم مئات التشيكيين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية في العاصمة براغ ضد سياسات الحكومة، فيما يتعلق بالطاقة والتجارة والمساعدة لأوكرانيا. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T21:32+0000
2022-11-26T21:32+0000
2022-11-26T21:32+0000
أخبار التشيك
التشيك
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وذكرت وسائل إعلام تشيكية نقلا عن تقديرات للشرطة أن حوالي 600 شخص كانوا في المظاهرة التي انتقدت انتهاج الحكومة التشيكية سياسات "قصيرة النظر" فيما يتعلق بالطاقة والتجارة والمساعدة لأوكرانيا.وكان نشطاء المنظمة يطالبون الحكومة بخفض فواتير الخدمات العامة، ووقف تصدير الطاقة وتأميم مرافق تخزين الغاز تحت الأرض وإعطاء الأولوية لبيع السلع المنتجة محليًا. كما تم توجيه الانتقادات إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومساعدتهم المستمرة لأوكرانيا.كان بعضهم يحمل لافتات طالبت الحكومة بالتوقف عن ساستاتها تلك تجاه أوكرانيا والطاقة، كما هتفوا مطالبين باستقالة الحكومة. مشيرين إلى أن الحكومة التشيكية "دعاة حرب" وليسوا دعاة سلام.وبحسب التقارير، فإن المنظمين ليس لديهم أي طموح سياسي وراء هذا التجمع. إذ يأمل "مجلس الإنعاش الوطني" في إصلاح مشاكل بلادهم والعمل كبديل لمسار الحكومة، الذي فشل في توجيه جمهورية التشيك للخروج من أزمات الطاقة والبيئة والاقتصاد.في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت دراسة بتكليف من الإذاعة التشيكية، أن أكثر من نصف المواطنين التشيك لا يثقون بحكومة رئيس الوزراء فيالا، حيث قال 45% إنهم "بالتأكيد" غير راضين عن الإجراءات الحكومية ضد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
https://sputnikarabic.ae/20221126/مجلس-الطاقة-الاستثنائي-للاتحاد-الأوروبي-ينعقد-في-13-ديسمبر-1070553304.html
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أخبار التشيك, التشيك
وقفة احتجاجية في براغ ضد سياسات الحكومة التشيكية بشأن أوكرانيا والطاقة
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نظم مئات التشيكيين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية في العاصمة براغ ضد سياسات الحكومة، فيما يتعلق بالطاقة والتجارة والمساعدة لأوكرانيا.
وذكرت وسائل إعلام تشيكية نقلا عن تقديرات للشرطة أن حوالي 600 شخص كانوا في المظاهرة التي انتقدت انتهاج الحكومة التشيكية سياسات "قصيرة النظر" فيما يتعلق بالطاقة والتجارة والمساعدة لأوكرانيا.
وكان نشطاء المنظمة يطالبون الحكومة بخفض فواتير الخدمات العامة، ووقف تصدير الطاقة وتأميم مرافق تخزين الغاز تحت الأرض وإعطاء الأولوية لبيع السلع المنتجة محليًا. كما تم توجيه الانتقادات إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومساعدتهم المستمرة لأوكرانيا.
كان بعضهم يحمل لافتات طالبت الحكومة بالتوقف عن ساستاتها تلك تجاه أوكرانيا والطاقة، كما هتفوا مطالبين باستقالة الحكومة. مشيرين إلى أن الحكومة التشيكية "دعاة حرب" وليسوا دعاة سلام.
وبحسب التقارير، فإن المنظمين ليس لديهم أي طموح سياسي وراء هذا التجمع. إذ يأمل "مجلس الإنعاش الوطني" في إصلاح مشاكل بلادهم والعمل كبديل لمسار الحكومة، الذي فشل في توجيه جمهورية التشيك للخروج من أزمات الطاقة والبيئة والاقتصاد.
في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت دراسة بتكليف من الإذاعة التشيكية، أن أكثر من نصف المواطنين التشيك لا يثقون بحكومة رئيس الوزراء فيالا، حيث قال 45% إنهم "بالتأكيد" غير راضين عن الإجراءات الحكومية ضد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.