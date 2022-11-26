https://sputnikarabic.ae/20221126/وكالة-رئيس-الوزراء-العراقي-يزور-إيران-قريبا-1070581512.html
وكالة: رئيس الوزراء العراقي يزور إيران قريبا
وكالة: رئيس الوزراء العراقي يزور إيران قريبا
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يعتزم زيارة إيران قريبا، ولفتت إلى أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T21:41+0000
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ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصدر قوله إن الزيارة المرتقبة للسوداني تأتي ردا على دعوة رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي حملها سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والذي التقى السوداني في بغداد اليوم السبت.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها، أن السوداني، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الذي بدوره نقل دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني لزيارة إيران، كما شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين".وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أنه "تمت مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار"، مؤكدين على "مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها".
https://sputnikarabic.ae/20221126/رئيس-الوزراء-العراقي-والسفير-الإيراني-يؤكدان-مواصلة-الاجتماعات-في-الملف-الأمني-1070564454.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
وكالة: رئيس الوزراء العراقي يزور إيران قريبا
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يعتزم زيارة إيران قريبا، ولفتت إلى أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد.
ونقلت الوكالة الإيرانية
عن مصدر قوله إن الزيارة المرتقبة للسوداني تأتي ردا على دعوة رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي حملها سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والذي التقى السوداني في بغداد اليوم السبت.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها، أن السوداني، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الذي بدوره نقل دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني لزيارة إيران، كما شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
، إلى أنه "تمت مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار"، مؤكدين على "مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها".