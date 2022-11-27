https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-تركيا-لها-حق-التصرف-في-المناطق-التي-حددتها-خارج-حدودها-لحماية-أمنها-1070600928.html

أردوغان: تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها لحماية أمنها

أردوغان: تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها لحماية أمنها

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها". 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T15:42+0000

2022-11-27T15:42+0000

2022-11-27T15:42+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار العراق اليوم

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104410/61/1044106145_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_0e63c4d31dbf04d6d0bfb507941182ca.jpg

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركيـة، إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".يأتي ذلك في وقت تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى آفساور، والبحرية أرجمنت طاتلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان، الوحدات العاملة على الحدود مع العراق.وقتل جنديان تركيان، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء الجمعة الماضية، في مواجهات مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.وقالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديين قتلا في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، شمالي العراق، بعدما أصيبا "بنيران لتنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي". وأضافت الدفاع التركية أن "3 جنود آخرين أصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي، نقلوا إثره إلى المستشفى".وكانت تركيا قد أطلقت في أبريل/نيسان الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.ونفذت تركيا الأحد الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.وخلال الأيام الأخيرة الماضية كثفت أنقرة من هجماتها على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة في العراق وسوريا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم