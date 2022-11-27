https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-تركيا-لها-حق-التصرف-في-المناطق-التي-حددتها-خارج-حدودها-لحماية-أمنها-1070600928.html
أردوغان: تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها لحماية أمنها
أردوغان: تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها لحماية أمنها
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها". 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T15:42+0000
2022-11-27T15:42+0000
2022-11-27T15:42+0000
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وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركيـة، إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".يأتي ذلك في وقت تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى آفساور، والبحرية أرجمنت طاتلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان، الوحدات العاملة على الحدود مع العراق.وقتل جنديان تركيان، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء الجمعة الماضية، في مواجهات مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.وقالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديين قتلا في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، شمالي العراق، بعدما أصيبا "بنيران لتنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي". وأضافت الدفاع التركية أن "3 جنود آخرين أصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي، نقلوا إثره إلى المستشفى".وكانت تركيا قد أطلقت في أبريل/نيسان الماضي عملية "المخلب ـ القفل"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.ونفذت تركيا الأحد الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.وخلال الأيام الأخيرة الماضية كثفت أنقرة من هجماتها على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة في العراق وسوريا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
أردوغان: تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها لحماية أمنها
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".
وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركيـة، إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".
يأتي ذلك في وقت تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى آفساور، والبحرية أرجمنت طاتلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان، الوحدات العاملة على الحدود مع العراق
.
وقتل جنديان تركيان، وأصيب ثلاثة آخرون
، مساء الجمعة الماضية، في مواجهات مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديين قتلا في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، شمالي العراق، بعدما أصيبا "بنيران لتنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي". وأضافت الدفاع التركية أن "3 جنود آخرين أصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي، نقلوا إثره إلى المستشفى".
وكانت تركيا قد أطلقت في أبريل/نيسان الماضي عملية "المخلب ـ القفل"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
ونفذت تركيا الأحد الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية كثفت أنقرة من هجماتها على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني
وأذرعه المسلحة في العراق وسوريا.