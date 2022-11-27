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https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-يكشف-عن-توقعاته-لصراع-الشتاء-1070603057.html
أردوغان يكشف عن توقعاته "لصراع الشتاء"
أردوغان يكشف عن توقعاته "لصراع الشتاء"
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "لا يمكن لأحد أن يمنع أنقرة من ضمان أمن حدودها، مبينا أن نتيجة العمليات العسكرية التركية في شمال العراق وسوريا ستكون... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T16:48+0000
2022-11-27T16:48+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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وبحسب قوله "في ظروف الشتاء الصعبة، يجري صراع مهم في كل من منطقة الزاب (شمالي العراق) وفي شمال سوريا".وأكد أردوغان، اليوم الأحد في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركيـة، إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".يأتي ذلك في وقت تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى آفساور، والبحرية أرجمنت طاتلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان، الوحدات العاملة على الحدود مع العراق.
https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-تركيا-لها-حق-التصرف-في-المناطق-التي-حددتها-خارج-حدودها-لحماية-أمنها-1070600928.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يكشف عن توقعاته "لصراع الشتاء"

16:48 GMT 27.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "لا يمكن لأحد أن يمنع أنقرة من ضمان أمن حدودها، مبينا أن نتيجة العمليات العسكرية التركية في شمال العراق وسوريا ستكون ناجحة".
وبحسب قوله "في ظروف الشتاء الصعبة، يجري صراع مهم في كل من منطقة الزاب (شمالي العراق) وفي شمال سوريا".
"نتيجة هذا الصراع ستكون مواتية (لصالح تركيا)".
وأكد أردوغان، اليوم الأحد في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".
الرئس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
أردوغان: تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها لحماية أمنها
15:42 GMT
وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركيـة، إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".
يأتي ذلك في وقت تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى آفساور، والبحرية أرجمنت طاتلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان، الوحدات العاملة على الحدود مع العراق.
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