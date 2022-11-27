https://sputnikarabic.ae/20221127/أزمة-تكلفة-المعيشة-في-أوروبا-تلقي-بظلالها-على-مبيعات-الجمعة-السوداء-1070585324.html

أزمة تكلفة المعيشة في أوروبا تلقي بظلالها على مبيعات "الجمعة السوداء"

أزمة تكلفة المعيشة في أوروبا تلقي بظلالها على مبيعات "الجمعة السوداء"

مال المستهلكون في أوروبا نحو البقاء أكثر حذرا بشأن إنفاقهم خلال 2022، أمام عروض الشراء ‏المغرية في يوم "الجمعة السوداء"، وهي الاحتفالية السنوية التي تقام في... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T07:39+0000

2022-11-27T07:39+0000

2022-11-27T07:39+0000

مجتمع

منوعات

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وانخفض الإقبال على عروض "الجمعة السوداء" في جميع أنحاء أوروبا، نظرا لأن ارتفاع الأسعار في العام الحالي أدى إلى تآكل الأجور الحقيقية، وخفض مستويات المعيشة، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وابتداءً من ظهر يوم الجمعة الماضي، كانت أعداد المتسوقين في تجار التجزئة في المملكة المتحدة أقل بنسبة 22 في المئة من مستويات جائحة "كوفي-19" في عام 2019، وفقا لموفر البيانات "سبرينغبورد".وفي جميع أنحاء أوروبا، فإن التوقعات ليست وردية أيضا، إذ إن التضخم ما زال يرتفع، وقد تستمر أزمة الطاقة إلى ما بعد الشتاء، فضلا عن أن الركود يلوح في الأفق، وكل تلك العوامل تثقل من كاهل المستهلكين، ويوجه ضربة كبيرة لميزانيات الأسرة، ويلقي بظلاله على أحداث التسوق.كما يتوقع كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات الاقتصادية، "أوكسفورد إيكونوميكس"، توماس دفوراك، أن يخيم الظلام على أوروبا خلال عيد الميلاد، مشيرا إلى أنه "من غير المرجح أن يُقبل المستهلكون على تخفيضات عيد الميلاد، ومن المرجح أن يصبحوا أكثر اقتصادا في نفقاتهم".وقالت ليلي، وهي زبونة من المملكة المتحدة، في تصريحات لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إنها اضطرت إلى تقليص خطة التسوق الخاصة بها في ضوء معدل التضخم المرتفع.وارتفع معدل التضخم في بريطانيا بنسبة 11.1 في المئة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلا أعلى مستوى له في 41 عاما، والذي أسهم في خفض متوسط ​​الأجور العادية بنسبة 2.7 في المئة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، وهو أكبر انخفاض في النمو منذ أن بدأت السجلات المماثلة في عام 2001.ووسط أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة، فإن ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر نوفمبر لا تزال تقترب من أدنى مستوياتها التاريخية، بعد أن لامست القاع في سبتمبر، حسبما أظهرت استطلاعات أجرتها شركة أبحاث السوق "جي إف كي".ولا يوجد تحسن سريع في الأفق، إذ أظهرت الإحصاءات أنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم في العام المقبل 2023، لكن من المرجح أن يظل مرتفعا عند 7 في المئة في الاتحاد الأوروبي، و6.1 في المئة في منطقة "اليورو".

https://sputnikarabic.ae/20220821/تقرير-أوروبا-تنحدر-نحو-الركود-والجميع-يترقب-تحركات-البنك-المركزي-1066691516.html

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