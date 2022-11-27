https://sputnikarabic.ae/20221127/أوكرانيا-تعلن-أن-عجز-إمدادات-الطاقة-بلغ-20-1070588732.html

أوكرانيا تعلن أن عجز إمدادات الطاقة بلغ 20%

أوكرانيا تعلن أن عجز إمدادات الطاقة بلغ 20%

أفادت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو"، اليوم الأحد، أن عجز قطاع الطاقة الأوكراني يبلغ حاليًا 20%. 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T09:46+0000

2022-11-27T09:46+0000

2022-11-27T09:46+0000

أخبار أوكرانيا

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وقالت "أوكروإنيرغو" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "يغطي منتجو الكهرباء ما يقرب من 80% من احتياجات الاستهلاك التي تتزايد تدريجيًا بسبب الطقس البارد، ويستمر نظام التقنين الكهربائي في العمل بسبب نقص الطاقة، والذي يبلغ الآن نحو 20%".من الواضح أن من بين الـ 80% المشار إليها، تستهلك البنية التحتية الحيوية نحو 10% فقط، أما باقي الكهرباء فتستخدم لتزويد المستهلكين بالكهرباء.وكشف رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو"، فلاديمير كودريتسكي، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه لم يعد هناك عمليًا أي محطات طاقة حرارية أو كهرمائية سليمة في أوكرانيا.وقال كودريتسكي خلال إفادة صحفية: "ليس لدينا عمليا أي محطات طاقة حرارية وكهرمائية غير متضررة في أوكرانيا، تقريبا كل محطات توليد الطاقة الحرارية والكهربائية المائية متضررة، إذا كنا نتحدث عن محطات الطاقة الكبرى، حيث تعرضت لضربات صاروخية".وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html

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