https://sputnikarabic.ae/20221127/إسرائيل-تكثيف-الحراسة-على-قادة-الأجهزة-الأمنية-خوفا-من-محاولة-انتقام-إيرانية-1070607702.html
إسرائيل... تكثيف الحراسة على قادة الأجهزة الأمنية خوفا من محاولة انتقام إيرانية
إسرائيل... تكثيف الحراسة على قادة الأجهزة الأمنية خوفا من محاولة انتقام إيرانية
فرضت إسرائيل حراسة مشددة على كبار قادة الأجهزة الأمنية، خوفا من محاولة انتقام إيرانية بعد مقتل ضابط كبير في "الحرس الثوري" في هجوم إسرائيلي بسوريا الأسبوع... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T20:24+0000
2022-11-27T20:24+0000
2022-11-27T20:24+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/08/1066176449_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b3099c48f7d4d9ed59b51b66aa25297.jpg
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: "في إسرائيل يستعدون لإمكانية أن تحاول إيران الانتقام جسديا من مسؤولين إسرائيليين".والأسبوع الماضي، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري، مقتل العقيد داود جعفري، أحد مستشاري سلاح الجو في الحرس، بانفجار عبوة ناسفة على يد "عملاء إسرائيل" قرب دمشق.وتابعت القناة الإسرائيلية أن صورا تم بثها من جنازة جعفري شهدت حضور قيادات إيرانية كبيرة ما يدل على مكانته الرفيعة داخل "الحرس الثوري".وأوضحت أن إسرائيل شددت الحراسة على قادة الأجهزة الأمنية، لا سيما أولئك الذين يسافرون في مهام للخارج، بما في ذلك ضباط الموساد السابقين.
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/08/1066176449_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ac9e8da0aa51a30db9c49ef7f5cbc338.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل... تكثيف الحراسة على قادة الأجهزة الأمنية خوفا من محاولة انتقام إيرانية
تابعنا عبر
فرضت إسرائيل حراسة مشددة على كبار قادة الأجهزة الأمنية، خوفا من محاولة انتقام إيرانية بعد مقتل ضابط كبير في "الحرس الثوري" في هجوم إسرائيلي بسوريا الأسبوع الماضي، بحسب إعلام رسمي.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: "في إسرائيل يستعدون لإمكانية أن تحاول إيران الانتقام جسديا من مسؤولين إسرائيليين".
والأسبوع الماضي، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري، مقتل العقيد داود جعفري
، أحد مستشاري سلاح الجو في الحرس، بانفجار عبوة ناسفة على يد "عملاء إسرائيل" قرب دمشق.
وتابعت القناة الإسرائيلية أن صورا تم بثها من جنازة جعفري شهدت حضور قيادات إيرانية كبيرة ما يدل على مكانته الرفيعة داخل "الحرس الثوري".
وأوضحت أن إسرائيل شددت الحراسة على قادة الأجهزة الأمنية، لا سيما أولئك الذين يسافرون في مهام للخارج، بما في ذلك ضباط الموساد السابقين.