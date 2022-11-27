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https://sputnikarabic.ae/20221127/إسرائيل-تكثيف-الحراسة-على-قادة-الأجهزة-الأمنية-خوفا-من-محاولة-انتقام-إيرانية-1070607702.html
إسرائيل... تكثيف الحراسة على قادة الأجهزة الأمنية خوفا من محاولة انتقام إيرانية
إسرائيل... تكثيف الحراسة على قادة الأجهزة الأمنية خوفا من محاولة انتقام إيرانية
فرضت إسرائيل حراسة مشددة على كبار قادة الأجهزة الأمنية، خوفا من محاولة انتقام إيرانية بعد مقتل ضابط كبير في "الحرس الثوري" في هجوم إسرائيلي بسوريا الأسبوع... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T20:24+0000
2022-11-27T20:24+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: "في إسرائيل يستعدون لإمكانية أن تحاول إيران الانتقام جسديا من مسؤولين إسرائيليين".والأسبوع الماضي، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري، مقتل العقيد داود جعفري، أحد مستشاري سلاح الجو في الحرس، بانفجار عبوة ناسفة على يد "عملاء إسرائيل" قرب دمشق.وتابعت القناة الإسرائيلية أن صورا تم بثها من جنازة جعفري شهدت حضور قيادات إيرانية كبيرة ما يدل على مكانته الرفيعة داخل "الحرس الثوري".وأوضحت أن إسرائيل شددت الحراسة على قادة الأجهزة الأمنية، لا سيما أولئك الذين يسافرون في مهام للخارج، بما في ذلك ضباط الموساد السابقين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الحرس الثوري الإيراني

إسرائيل... تكثيف الحراسة على قادة الأجهزة الأمنية خوفا من محاولة انتقام إيرانية

20:24 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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فرضت إسرائيل حراسة مشددة على كبار قادة الأجهزة الأمنية، خوفا من محاولة انتقام إيرانية بعد مقتل ضابط كبير في "الحرس الثوري" في هجوم إسرائيلي بسوريا الأسبوع الماضي، بحسب إعلام رسمي.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: "في إسرائيل يستعدون لإمكانية أن تحاول إيران الانتقام جسديا من مسؤولين إسرائيليين".
والأسبوع الماضي، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري، مقتل العقيد داود جعفري، أحد مستشاري سلاح الجو في الحرس، بانفجار عبوة ناسفة على يد "عملاء إسرائيل" قرب دمشق.
وتابعت القناة الإسرائيلية أن صورا تم بثها من جنازة جعفري شهدت حضور قيادات إيرانية كبيرة ما يدل على مكانته الرفيعة داخل "الحرس الثوري".
وأوضحت أن إسرائيل شددت الحراسة على قادة الأجهزة الأمنية، لا سيما أولئك الذين يسافرون في مهام للخارج، بما في ذلك ضباط الموساد السابقين.
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