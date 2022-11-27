https://sputnikarabic.ae/20221127/إيران-تعلن-اعتقال-61-مشتبها-على-صلة-بـهجوم-إيذة-الإرهابي-1070608032.html

إيران تعلن اعتقال 61 مشتبها على صلة بـ"هجوم إيذة الإرهابي"

إيران تعلن اعتقال 61 مشتبها على صلة بـ"هجوم إيذة الإرهابي"

أعلن القضاء الإيراني، مساء اليوم الأحد، "اعتقال 61 شخصا على ذمة التحقيق فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي استهدف قبل أسبوعين مدينة إيذة بمحافظة خوزستان، وأسفر عن 7... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T20:48+0000

2022-11-27T20:48+0000

2022-11-27T20:48+0000

أخبار إيران

إيران

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وقال رئيس ديوان القضاء في خوزستان، علي دهقاني، إن "54 مشتبها من مجموع 61، صدرت لهم مذكرات اعتقال مؤقت حتى الكشف عن إدانتهم من عدمها في الضلوع بهذه الجريمة الإرهابية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف دهقاني أن "الإجراءات قائمة من قبل قاضي التحقيق والشرطة وقوى الأمن الداخلي للكشف وملاحقة جميع المنفذين والعناصر المتورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في وقوع هذا الهجوم"، مشددا على أن "جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي سيلقون عقابا عادلا ورادعا".وقُتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون، الأسبوع الماضي، في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي في مدينة إيذه في خوزستان غربي إيران.وكانت وكالة إسنا الإيرانية، قالت إن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق، وأطلقت النار على الناس وعناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".

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