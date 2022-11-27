https://sputnikarabic.ae/20221127/اتحاد-الكرة-الأمريكي-يثير-غضب-إيران-بعد-حذفه-للشعار-الإسلامي-من-علم-البلاد-1070598716.html

اتحاد الكرة الأمريكي يثير غضب إيران بعد حذفه للشعار الإسلامي من علم البلاد

اتحاد الكرة الأمريكي يثير غضب إيران بعد حذفه للشعار الإسلامي من علم البلاد

أثارالاتحاد الأمريكي لكرة القدم، غضب الحكومة الإيرانية، بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي علم إيران الوطني لفترة وجيزة دون شعار الجمهورية الإسلامية. 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T14:48+0000

2022-11-27T14:48+0000

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وقال الاتحاد الأمريكي إن هذه الخطوة "تدعم المحتجين في إيران" قبل مباراة كأس العالم بين البلدين يوم الثلاثاء. ردت الحكومة الإيرانية باتهام أمريكا بإزالة "اسم الله" من علمها الوطني.تواجه الولايات المتحدة إيران في مباراة حاسمة في كأس العالم، في حين يجمع البلدين بالفعل عقودا من العداء، وفي وقت تشهد فيه الجمهورية الإسلامية احتجاجات وعمليات شغب تقول إنها بدفع من الغرب.قال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في بيان، صباح الأحد، إنه قرر التخلي عن العلم الرسمي (الإيراني) على حسابات التواصل الاجتماعي لإظهار "الدعم للنساء في إيران اللائي يناضلن من أجل حقوق الإنسان الأساسية".وعرض فريق الرجال الأمريكي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة لمباريات الفريق في دور المجموعات، لكن العلم الإيراني ظهر بألوانه الأخضر والأبيض والأحمر فقط دون الشعار الإسلامي.اندلعت المظاهرات في إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر/أيلول، عقب القبض عليها بسبب انتهاك مزعوم لقواعد اللباس الصارمة في البلاد. تتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد.في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت إيران إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية بالتآمر لإشعال شرارة حرب أهلية في البلد الذي يشهد واحدة من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ ثورة 1979. أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الأخيرة في البلاد.بحلول بعد ظهر اليوم الأحد، أعاد اتحاد الكرة الأمريكي استخدام العلم العادي الذي يحمل الشعار في لافتة عبر "تويتر". وقال الاتحاد: "أردنا إظهار دعمنا للنساء في إيران برسوماتنا لمدة 24 ساعة".

https://sputnikarabic.ae/20221126/مدرب-أمريكا-السياسة-لن-تدخل-في-المباراة-المصيرية-ضد-إيران-بمونديال-قطر-2022-1070573282.html

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