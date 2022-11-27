https://sputnikarabic.ae/20221127/اتفاق-بغداد-وطهران-على-مواصلة-الاجتماعات-الأمنية-والعسكرية-السودانية-لا-تمانع-العمل-تحت-قيادة-مدنية-1070595844.html

اتفاق بغداد وطهران على مواصلة الاجتماعات الأمنية والعسكرية السودانية لا تمانع العمل تحت قيادة مدنية

اتفاق بغداد وطهران على مواصلة الاجتماعات الأمنية والعسكرية السودانية لا تمانع العمل تحت قيادة مدنية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، مواصلة الاجتماعات بين بغداد وطهران للتنسيق في الملف الأمني بـ"الشكل... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T13:26+0000

2022-11-27T13:26+0000

2022-11-27T13:26+0000

عالم سبوتنيك

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اتفاق بغداد وطهران على مواصلة الاجتماعات بشأن الملف الأمني.. وزير الدفاع السوداني: يمكن للقيادة العسكرية العمل تحت قيادة مدنية الفترة المقبلة اتفاق بغداد وطهران على مواصلة الاجتماعات بشأن الملف الأمني.. وزير الدفاع السوداني: يمكن للقيادة العسكرية العمل تحت قيادة مدنية الفترة المقبلة

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تأكيد إيران مواصلة قصف مواقع "المعارضين الأكراد الإيرانيين" المتمركزين في إقليم كردستان العراق.يذكر أن الهجمات الإيرانية على شمال العراق تتكرر منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق، حيث تتهم إيران المعارضة الكردية بتأجيج هذه الاحتجاجات ونشر الفوضى في الداخل الإيراني .في هذا الموضوع، قال الدكتور غازي فيصل، الدبلوماسي العراقي السابق:وأشار فيصل إلى أن "ما قامت به إيران من ضربات وقصف لأربيل واستهداف المدنيين بالمسيرات والصواريخ ينتهك سيادة العراق ويخل بالتنسيق الأمني الذي تنص عليه تلك الاتفاقية فضلا عن العلاقات بين البلدين".وأضاف فيصل أن المباحثات الجارية الآن يمكن أن تتوصل إلى صيغة اتفاق ما لضبط الحدود وهي مسؤولية مشتركة بين الدولتين.وزير الدفاع السوداني يقول إنه لا مانع لدى القيادة العسكرية من العمل تحت قيادة مدنية الفترة المقبلةأعرب وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم عن أمله في أن تتوصل القوى السياسية، والمكون العسكري، لتسوية للأزمة السياسية الراهنة.وقال ياسين -خلال حلقة نقاشية بشأن الإعلام والأمن القومي- إن القيادة العسكرية لا تمانع من العمل تحت القيادة المدنية الفترة المقبلة.وأضاف أن القوات المسلحة المنتشرة على حدود البلاد تعمل في ما وصفها بـ "البيئات الطاردة" وأنها تحتاج لجبهة داخلية قوية لتقوم بواجبها، حسب تعبيره.يذكر أن الصراع الدائر في السودان يتمثل في الأساس حول رفض المكون العسكري تسليم السلطة الى قيادة مدنية، حيث قام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بالاستيلاء على السلطة والإطاحة بالمكون المدني فيها معلنا أنه فعل ذلك لتجنب اندلاع حرب أهلية.قال عضو الهيئة القيادية للجبهة السودانية العريضة هشام أبو ريدة:في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة.. حملة الانتخابات التشريعية تنطلق في تونسانطلقت في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.ويُشارك في هذه الحملة الانتخابية 1055 مُترشحا موزعين على 161 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها سيتنافسون على 161 مقعدا برلمانيا، هو إجمالي عدد مقاعد البرلمان التونسي الجديد.وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، إن القانون "يفرض على المترشحين للانتخابات التشريعية الإعلان قبل 48 ساعة عن نشاطهم المزمع تنظيمه خلال حملتهم الانتخابية حتى يتسنى لأعوان هيئة الانتخابات مراقبتها".ويرى مراقبون أن الحملة الانتخابية لن تشهد تنافسا كبيرا بين المُترشحين بسبب كثرة التجاذبات السياسية التي أحاطت ومازالت تُحيط بهذا الاستحقاق الانتخابي الذي قررت غالبية الأحزاب المعترف بها في البلاد مقاطعتها.وأضاف طياشي ان حجم المقاطعة يلقي بظلال من الشك على شرعية البرلمان القادم، لافتا إلى أنه فضلا عن المقاطعة فهناك حالة عامة من الفتور تنتاب الشارع التونسي خاصة الشباب والتي دفعتهم إلى عدم المشاركة.السعودية تستعد لاستضافة قمة عربية صينية أول ديسمبر في تقارب جديد مع بكينتستضيف السعودية قمة عربية-صينية في أوائل ديسمبر المقبل، في خضم التوترات الدبلوماسية بين الرياض وواشنطن.وأكد القنصل الصيني العام في دبي، لي شيوي هانغ، على موعد القمة وتحديدا خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ديسمبر كانون الأول المقبل.وأضاف هانغ أنه "يعد هذا حدثا كبيرا لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية”.وتأتي هذه القمة بينما تشهد العلاقات السعودية الأمريكية توترا إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف “أوبك +”.واشنطن تحظر بيع معدات شركتي "هواوي" و"زد تي إي" الصينيتينحظرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الموافقة على معدات اتصالات جديدة من شركتي "هواوي تكنولوجيز" و"زد تي آي" الصينيتين، قائلة إنها "تشكل خطرا غير مقبول" على الأمن القومي الأميركي.وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، إنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي، المصنعة لأجهزة المراقبة، وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة، وشركة هيتيرا للاتصالات.وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، وسط مخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأمريكيين.وامتنعت هواوي عن التعليق، فيما قالت هيكفيجن في بيان إن "منتجاتها لا تهدد الأمن الأمريكي مشيرة إلى أن هذا القرار لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأمريكي، لكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضررا وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.وأشار الخريبي إلى أن الحرب التجارية بين الاقتصادين العملاقين قائمة بالفعل، مشيرا إلى أن لدى الصين ردودا بالمثل مثل توقيع عقوبات مماثلة والتنسيق مع الحلفاء الاقتصاديين مثل روسيا والهند لاتخاذ خطوة مقابلة لذلك.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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